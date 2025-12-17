EE. UU. evalúa control migratorio: fotos y datos biométricos desde el 26 de diciembre

EE. UU. aplicará desde diciembre controles biométricos obligatorios a todos los extranjeros al entrar y salir del país

Referencial.Desde el 26 de diciembre, EE. UU. implementará controles migratorios con fotos y datos biométricos para reforzar la verificación de identidad.

Una nueva normativa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) establece que las autoridades federales tomarán fotografías de todos los extranjeros y recopilarán datos biométricos de parte de ellos al ingresar y salir del país, ya sea por vía aérea, terrestre o marítima.

La medida, publicada en el Registro Federal, entrará en vigencia el 26 de diciembre de 2025 y autoriza al DHS a recolectar información como huellas dactilares y rasgos faciales en aeropuertos, pasos fronterizos terrestres y puertos marítimos, especialmente al momento de la salida del territorio estadounidense.

Argumentos de seguridad nacional y control migratorio

Según el DHS, la implementación de un sistema biométrico integrado de entrada y salida permitirá comparar los datos obtenidos al ingreso con los recolectados al momento de la partida, con el objetivo de reforzar la seguridad nacional.

Entre las amenazas que el Gobierno busca combatir con este sistema se encuentran el terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobreestadía de visitantes y la presentación de información falsa o incompleta por parte de los viajeros.

La entidad sostuvo que esta tecnología también facilitará la verificación precisa de identidad de los extranjeros que soliciten admisión al país y permitirá confirmar de forma más confiable su salida efectiva de Estados Unidos.

La directriz se aplicará a todos los no ciudadanos, incluidos quienes posean visas, residentes temporales, trabajadores extranjeros, así como menores de edad y adultos mayores.

Preocupaciones legales y advertencias sobre vigilancia

Desde el ámbito legal, la abogada migratoria Kate Lincoln-Goldfinch advirtió que la recolección de datos biométricos tanto a la entrada como a la salida marca un nuevo escenario de vigilancia migratoria que requiere controles jurídicos estrictos.

La experta subrayó que las familias deben ser informadas con claridad sobre el uso de sus datos, el tiempo de almacenamiento y los mecanismos para corregir posibles errores en los registros.

Asimismo, cuestionó que el Gobierno aplique la normativa de manera uniforme a todos los no ciudadanos sin considerar las particularidades de cada caso, por lo que pidió que la regla se implemente con avisos transparentes, salvaguardias constitucionales y mínima afectación a los viajes legales.

En este contexto, la entrada en vigor de la norma marcará un cambio significativo en los controles migratorios de Estados Unidos, mientras autoridades y defensores de derechos civiles anticipan un debate sobre el equilibrio entre seguridad, privacidad y libertad de movilidad.

