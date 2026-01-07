Expreso
Disney confirma a los protagonista del Live action de Enredados.
Disney confirma a los protagonista del Live action de Enredados.Cortesía

Live action de 'Enredados' de Disney: ¿Quiénes serán los protagonistas?

Aún no hay fecha de rodaje ni de estreno

Ya es una realidad. Disney ha anunciado finalmente a los protagonistas de la esperada versión en live action de Enredados, la película animada de 2010 inspirada en el clásico cuento de Rapunzel.

La actriz australiana Teagan Croft, famosa por su papel de Raven en Titans será la encargada de dar vida a Rapunzel, la joven con el mágico cabello dorado.

Mientras tanto, Milo Manheim, conocido por la franquicia Zombies de Disney Channel, interpretará a Flynn Rider, el ladrón que combina encanto y humor que se convierte en el compañero de aventuras de Rapunzel.

La dirección estará en manos de Michael Gracey, quien sorprendió con The Greatest Showman, y el guion corre a cargo de Jennifer Kaytin Robinson, quien trabajó en Thor: Love and Thunder y Do Revenge.

Al igual que la película animada, se esperan grandes números musicales en esta nueva versión.

Aunque Disney aún no ha revelado cuándo se estrenará ni cuándo comenzará el rodaje, los fans ya están emocionados por ver cómo cobrarán vida los personajes en esta nueva adaptación.

Datos de la versión animada de Enredados

La película original, que contó con las voces de Mandy Moore y Zachary Levi, fue un éxito global, recaudando más de 590 millones de dólares y dando lugar a una serie para Disney Channel.

El cuento de Rapunzel, basado en una antigua leyenda alemana, fue popularizado por los hermanos Grimm en 1812, convirtiéndose en uno de los más queridos de su famosa colección Cuentos de la infancia y del hogar.

