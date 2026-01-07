'The Bridgerton' 4: ¿Cuándo se estrena? Tráiler y novedades de la nueva temporada
La nueva temporada será dividida en dos partes
La nueva temporada de The Bridgerton se estrena este mes y los fanáticos de la exitosa saga literaria están ansiosos por los nuevos episodios. Netflix, una vez más, apuesta por dividir la temporada en dos partes.
¿Cuándo se estrenará 'The Bridgerton' 4?
La serie lanzará los primeros cuatro episodios de la cuarta temporada este 29 de enero, mientras que los últimos cuatro capítulos estarán disponibles el 26 de febrero.
Disney World activa ofertas para viajar en 2026: entradas con días gratisLeer más
La serie que ha batido récords desde el 2020, esta vez seguirá la vida de Benedict. Un baile de máscaras será el escenario para descubrir al misterioso diamante de la temporada que enamorará al mayor de los hermanos Bridgerton.
Al estilo de La Cenicienta , el tráiler de la cuarta temporada muestra como comienza esta historia de amor verdadero. Creada Chris Van Dusen, producida por Shonda Rhimes y dirigida por Jess Brownell, esta nueva entrega promete cautivar a los miles de fanáticos que siguen fielmente la exitosa producción.
Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO