Disney World activa ofertas para viajar en 2026: entradas con días gratis

Walt Disney World Resort publicó en su sitio oficial cuatro ofertas para viajar en 2026, dirigidas a visitantes que planifican con anticipación su experiencia en los parques temáticos. Las promociones combinan entradas con días adicionales incluidos y descuentos en hoteles, con fechas y condiciones específicas según cada modalidad.

Una de las opciones disponibles es el Ticket Mágico de cuatro días, cuatro parques, una entrada con fecha específica que permite el ingreso a Magic Kingdom Park, Disney’s Animal Kingdom Theme Park, EPCOT y Disney’s Hollywood Studios. El pase contempla una visita por parque en cuatro días distintos, sin necesidad de reservar parque previamente, y debe utilizarse dentro de los siete días posteriores a la fecha de inicio seleccionada. Está disponible para fechas de inicio entre el 4 de enero y el 22 de mayo de 2026.

Otra promoción permite obtener dos días adicionales sin costo al comprar una entrada estándar de cuatro días o más. Esta oferta aplica para fechas de inicio entre el 26 de mayo y el 15 de septiembre de 2026 y mantiene las condiciones habituales de este tipo de tickets: no son transferibles, no son reembolsables y excluyen eventos o actividades con precio separado.

¿Cómo es el alojamiento en Disney Resorts Collection 2026?

En cuanto al alojamiento, Disney lanzó descuentos de hasta el 30 % en habitaciones de hoteles seleccionados de la Disney Resorts Collection para estadías entre el 1 de mayo y el 4 de octubre de 2026. El porcentaje de ahorro varía según la cantidad de noches consecutivas, el hotel elegido y la disponibilidad al momento de reservar. La asignación de habitaciones es limitada y los descuentos se calculan sobre la tarifa regular.

Las promociones en estadías

A estas ofertas se suma un descuento de hasta el 25 % en habitaciones para estadías a comienzos de 2026. La primera ventana contempla alojamientos del 22 de febrero al 30 de abril, mientras que la segunda aplica a noches de domingo a jueves entre el 4 de enero y el 19 de febrero. Las reservas para estas promociones estarán disponibles del 11 de septiembre de 2025 al 30 de abril de 2026.

Desde el resort señalaron que, cuando se utiliza la expresión “hasta”, el porcentaje máximo no está garantizado en todos los casos y depende del hotel, el tipo de habitación, las fechas y la disponibilidad. En el caso de las entradas, se mantienen las condiciones de uso establecidas, incluidas las restricciones sobre transferencias, reembolsos y eventos especiales.

