Estrenos de streaming en enero 2026: las series, películas y documentales para ver

El inicio de 2026 trae una nueva tanda de estrenos en las principales plataformas de streaming. Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ y Hulu incorporan durante enero nuevas series, películas y documentales que amplían su oferta para distintos públicos. A continuación, un repaso por los lanzamientos confirmados para el primer mes del año.

Run Away - 1 de enero

Entre los primeros estrenos del mes se encuentra Run Away, que llega el 1 de enero a Netflix. La serie sigue a Simon, interpretado por James Nesbitt, quien se ve obligado a adentrarse en un entorno delictivo tras la desaparición de su hija.

Ese mismo día se estrena Amor de oficina, una producción centrada en una disputa laboral entre dos ejecutivos que descubren que su rivalidad profesional tiene un trasfondo personal.

Sigue mi voz - 2 denero

El 2 de enero, Amazon Prime Video suma la película Sigue mi voz, protagonizada por Berta Castañé, que aborda el aislamiento de una joven tras una crisis de salud y su vínculo con un programa radial. El 8 de enero marca el regreso de The Pitt con su segunda temporada, centrada nuevamente en la rutina hospitalaria en Pittsburgh, y el estreno de His & Hers, un relato policial que alterna puntos de vista sobre un crimen ocurrido en un pueblo de Georgia.

People We Meet on Vacation - 9 de enero

Netflix continúa su calendario con la película People We Meet on Vacation el 9 de enero, adaptación de la novela de Emily Henry, y con la cuarta temporada de Machos Alfa, que sitúa a sus protagonistas en una nueva etapa de convivencia. El 14 de enero se suman el documental Pole to Pole, protagonizado por Will Smith, y la segunda temporada de Hijack, que traslada su conflicto a un secuestro en el metro de Berlín.

Agatha Christie’s Seven Dials - 15 de enero

A mitad de mes, Netflix presenta Agatha Christie’s Seven Dials el 15 de enero, una historia ambientada en la Inglaterra de los años veinte, y la película The Rip el 16 de enero, con Matt Damon y Ben Affleck como protagonistas. HBO Max amplía el universo de Game of Thrones con A Knight of the Seven Kingdoms, que se estrena el 18 de enero y se sitúa un siglo antes de la serie original.

Kidnapped: Elizabeth Smart - 21 de enero

El 21 de enero llega el documental Kidnapped: Elizabeth Smart, centrado en el testimonio directo de la víctima, mientras que Disney+ incorpora el 27 de enero Wonder Man, una producción ambientada en la industria cinematográfica. El mes cierra con el estreno de la cuarta temporada de Bridgerton el 29 de enero, enfocada en la historia de Benedict Bridgerton.

Con estos lanzamientos, enero de 2026 se configura como un mes clave para el consumo audiovisual en plataformas digitales, con propuestas que abarcan ficción, documental y nuevas temporadas de franquicias ya consolidadas.

