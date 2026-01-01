Final explicado de Stranger Things: así concluye la serie más famosa de Netflix

Este 1 de enero de 2026 se emitió el último episodio de Stranger Things, la serie creada por los hermanos Duffer que se mantuvo en pantalla durante casi una década. La producción, protagonizada por Millie Bobby Brown, llegó a su cierre con un capítulo de más de dos horas que concentró la resolución del conflicto central y el desenlace de sus personajes.

RELACIONADAS MTV cierra el año con una despedida oficial de la TV musical

¿De qué se trata el episodio final de Stranger Things?

El episodio final se inicia con la incursión del grupo de Hawkins en el abismo, mientras Hopper, Once y Ocho permanecen en el Mundo del Revés con el objetivo de conectar con Vecna a través de un tanque de agua. La estrategia se ve alterada cuando Vecna interfiere y provoca que Hopper dispare contra el tanque donde se encontraba Once. En paralelo, en el abismo se desarrolla un enfrentamiento que culmina con la caída del Azotamentes, representado como la estructura que mantenía a Vecna con vida.

La confrontación se resuelve tras la intervención conjunta del grupo, incluido Will, quien utiliza sus habilidades, y la aparición de Once, con lo que Vecna es derrotado. Sin embargo, el regreso al mundo real se ve interrumpido por la llegada del ejército, que detiene a varios de los protagonistas. Once decide no cruzar, con el objetivo de evitar que se repita un caso como el suyo, y permanece en el Mundo del Revés cuando este comienza a desaparecer.

¿Qué pasa con Once al final de Stranger Things?

El destino de Once es aclarado minutos después. Cuando parecía que el personaje había quedado atrapado, se revela que Ocho creó un holograma para simular su presencia, mientras ella permanecía oculta de los soldados. La imagen final sugiere que Once inicia una nueva etapa lejos de Hawkins, observando un pueblo a la distancia.

El cierre de la serie también dedica tiempo a mostrar el futuro de los demás personajes. Entre las resoluciones presentadas se encuentra la propuesta de matrimonio de Hopper a Joyce y el relevo generacional en el grupo de niños, que deja su lugar a otros más pequeños, encabezados por Holly Wheeler.

Stranger Things: Cómo la serie de Netflix convirtió a sus actores en millonarios Leer más

La quinta temporada se estrenó dividida en tres volúmenes y recibió reacciones dispares. Según IMDb, los primeros episodios mantuvieron valoraciones altas, con un 9,4 en el cuarto capítulo, mientras que el penúltimo descendió hasta 5,5. Tras la emisión del final, la valoración del último episodio se situó en 8, lo que marcó una mejora respecto a los capítulos previos.

Tras el estreno, varios integrantes del elenco se despidieron de la serie en redes sociales con mensajes dirigidos al proyecto que acompañó su carrera durante los últimos diez años.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!