¿Habrá nuevos personajes en Stranger Things 5 y qué papel jugarán en la trama?

La quinta y última temporada de Stranger Things llega con nuevos personajes que amplían la trama en Hawkins

Netflix confirmó que la quinta temporada de Stranger Things será el cierre definitivo de la serie, estrenada en tres partes desde noviembre de 2025. La historia retoma el caos dejado por Vecna, quien abrió grietas en Hawkins y dejó a la ciudad al borde de la destrucción. Los protagonistas clásicos —Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will, Max, Hopper y Joyce— regresan para enfrentar la batalla final.

La incorporación de nuevos personajes busca enriquecer la narrativa y mostrar cómo diferentes generaciones y fuerzas externas se ven afectadas por el conflicto. La temporada promete un tono más oscuro y un Hawkins irreconocible, con la guerra definitiva contra el Upside Down

Holly Wheeler y Derek Turnbow: la mirada juvenil

Entre las novedades está Holly Wheeler, interpretada por Nell Fisher. Holly es la hija menor de la familia Wheeler y en esta temporada enfrenta dificultades en la escuela y en su vida social. Su búsqueda de pertenencia la lleva a refugiarse en un amigo imaginario, un recurso narrativo que podría conectar con las dimensiones paralelas de la serie.

Nell Fisher y Jake Connelly interpretan a nuevos personajes en Stranger Things 5. netflix-IMDb

En contraste aparece Derek Turnbow, interpretado por Jake Connelly. Derek es compañero de Holly, pero lejos de ser un apoyo, se convierte en su antagonista juvenil. Es descrito como un chico malcriado, grosero con los adultos y bully con sus pares, lo que añade tensión en las dinámicas escolares y familiares.

Dr. Kay: la nueva antagonista del gobierno

La gran incorporación de la temporada es Linda Hamilton, reconocida mundialmente por su papel como Sarah Connor en Terminator. En Stranger Things 5 interpreta a la doctora Kay, la nueva jefa científica que toma el lugar de Dr. Brenner. Su misión es continuar los experimentos del gobierno en Hawkins, supervisando la ocupación militar y persiguiendo a Eleven.

Linda Hamilton, reconocida mundialmente por su papel como Sarah Connor en Terminator, será la doctora Kay en esta temporada. Redes Sociales

Dr. Kay es descrita como inteligente, intimidante y despiadada, con una obsesión absoluta por sus objetivos. Su presencia marca un giro en la trama, ya que representa la continuidad del control estatal sobre los poderes de Eleven y la manipulación de la ciencia en favor de intereses militares.

El teniente Akers y la expansión militar

Junto a la doctora Kay aparece Robert Akers, interpretado por Alex Breaux. Akers es un teniente del ejército que actúa como uno de los principales lugartenientes de Kay. Aunque su rol oficial es militar, su verdadera función está en el laboratorio, colaborando directamente en la persecución de Eleven.

Uno de los nuevos antagonistas será Robert Akers, interpretado por Alex Breaux. IMDb

Este personaje refuerza la idea de que la temporada final no solo enfrentará a los protagonistas contra Vecna y el Upside Down, sino también contra un aparato militar y científico dispuesto a todo por controlar los poderes sobrenaturales.

El estreno de Stranger Things 5

La quinta temporada de Stranger Things se estrena en Netflix el miércoles 26 de noviembre de 2025, con el Volumen 1 disponible desde las 00:00 horas (PST), 03:00 en Ecuador. El lanzamiento será simultáneo a nivel mundial, siguiendo la estrategia de estrenos globales de la plataforma. Cada episodio tendrá una duración mayor que en temporadas anteriores, con capítulos cercanos a la hora y media, lo que refuerza el carácter épico de esta última entrega.

La producción se dividirá en tres volúmenes, que se publicarán de manera escalonada para mantener la expectativa de los seguidores. Netflix busca cerrar la saga con un tono más oscuro y dramático, retomando el caos que dejó Vecna en Hawkins y mostrando la batalla final contra el Upside Down. Con este estreno, la serie culmina casi una década de historia desde su debut en 2016, consolidándose como uno de los fenómenos televisivos más importantes de la plataforma.

