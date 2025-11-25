Stranger Things 5: cuándo se estrena y a qué hora llega la última temporada

Stranger Things 5 ya tiene fechas y horarios de estreno. Descubre todo sobre la temporada final de la serie de Netflix

La quinta temporada de Stranger Things contará con ocho episodios llenos de misterio, acción y momentos decisivos para los personajes.

La espera está por terminar: Stranger Things 5, la quinta y última temporada de la serie de Netflix, ya tiene fechas oficiales de estreno. La plataforma decidió lanzar la temporada de forma escalonada, en tres bloques, para mantener la expectativa y permitir que los fans disfruten cada momento del desenlace de Hawkins.

El Volumen 1 llegará el 26 de noviembre de 2025, seguido por el Volumen 2 el 25 de diciembre y, finalmente, el episodio que cierra la historia el 31 de diciembre, justo en la víspera de Año Nuevo, convirtiéndose en un evento global.

Stranger Things 5: horarios por país

El primer bloque llega a la misma hora en todos los territorios, ajustado según la zona horaria:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 19:00

Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 20:00

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 21:00

Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 22:00

España: 02:00 del 27 de noviembre

Episodios: títulos que prometen misterio y acción

La temporada final estará compuesta por ocho episodios, cuyos títulos ya fueron revelados: The Crawl, The Vanishing of…, The Turnbow Trap, Sorcerer, Shock Jock, Escape From Camazotz, The Bridge y The Rightside Up. Estos nombres prometen una combinación de misterio, acción y momentos decisivos para los personajes que los fans han seguido durante años.

Los episodios tendrán duraciones variables, con la mayoría rondando la hora, aunque algunos del primer volumen superarán una hora y veinte minutos, reflejando la magnitud del cierre de la historia.

