¿Quién fue Gabriela Michel, exesposa de Eugenio Derbez y madre de Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez atraviesa un momento difícil. La actriz mexicana perdió a su madre, Gabriela Michel, quien falleció este lunes

Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, falleció a los 65 años.

Al mundo del entretenimiento mexicano llegó una noticia que tocó especialmente a la familia Derbez: Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y reconocida actriz de doblaje, murió a los 65 años. Su partida fue confirmada en redes sociales y ha generado una ola de mensajes de cariño y despedida.

Te invitamos a leer | Beyoncé en Las Vegas Grand Prix: cuero, látex y moda inspirada en Ferrari

Una voz que marcó a la TV: el legado de Gabriela Michel

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el fallecimiento de la actriz a través de un mensaje en redes sociales, donde también destacó su trayectoria en la televisión y, sobre todo, en el doblaje.

Uno de sus trabajos más recordados es haber dado voz en español a Samantha Jones, el icónico personaje de Sex and the City, durante las tres primeras temporadas de la famosa serie estadounidense. Su interpretación marcó a toda una generación de fans en Latinoamérica.

Su historia junto a Eugenio Derbez

En los años 80, Gabriela Michel se convirtió en la primera esposa de Eugenio Derbez, uno de los comediantes más influyentes de México. En 1986 dieron la bienvenida a su hija Aislinn Derbez, quien hoy también es una figura reconocida en el cine y la televisión.

Aunque su relación terminó, ambos siguieron adelante con sus vidas personales y profesionales.

Gabriela Michel y Eugenio Derbez fueron padres de Aislinn Derbez en 1986. RRSS

Carlos Luis Andrade logró despedirse de su madre, Doris Espinosa Leer más

Una vida familiar lejos de los reflectores

Después de separarse de Derbez, Michel encontró una nueva etapa junto al actor de doblaje Jorge Alberto Aguilera, con quien formó una familia y tuvo dos hijas más: Michelle y Chiara.

A diferencia de sus hijas, que mantienen presencia constante en redes sociales, Gabriela eligió siempre un estilo de vida más reservado, manteniéndose alejada del ruido mediático.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!