Dalton Narváez y Alexandra Arce sentenciados a 13 años por peculado

El exalcalde de Durán, Dalton Narváez, y la exalcaldesa Alexandra Arce, fueron condenados a 13 años de prisión por peculado relacionado con contratos de agua potable en el cantón. La sentencia fue emitida por un tribunal de Guayas el 6 de enero de 2026, luego de la reanudación de la audiencia de juicio.

La pena también fue impuesta a diez personas más, entre ellas nueve exfuncionarios del Municipio de Durán y un contratista, por su implicación en el mismo caso. Por otro lado, José Tito Z. fue declarado inocente por los jueces.

#ATENCIÓN | #Guayas: se reinstala la audiencia de juicio –por presunto #Peculado– contra los exalcaldes de #Durán, Alexandra A. P. y Dalton N. M., y otros 11 procesados. Los jueces de Sala Penal emitirán hoy su sentencia. pic.twitter.com/CogfrjbStm — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 6, 2026

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia incluye la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Este proceso judicial, que surgió de una investigación sobre un presunto daño al Estado por $40 millones, tuvo lugar tras la denuncia presentada en septiembre de 2025.

Viaje a Perú

Narváez, quien fue detenido en Colombia en enero de 2025 cuando intentaba salir hacia Perú, había permanecido privado de libertad durante un año antes de ser extraditado. Arce, por su parte, había sido asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana.

