Inversiones 2026: qué bancos pagan más tasas por depósitos a plazo fijo en Ecuador

Las tasas de depósitos a plazo en Ecuador van desde 2,5% hasta 6% anual en bancos, con montos mínimos desde $100

Los inversionistas ecuatorianos pueden encontrar tasas de hasta 7% anual en certificados de depósito a plazo (CDP).

Si usted tiene ahorros guardados en casa o en una cuenta corriente que no genera intereses, debe saber que el panorama para los depósitos a plazo fijo cambió en 2026. Aunque las tasas actuales son menores a las que se ofrecían hace algunos años, aún representan una alternativa segura para hacer crecer su dinero sin arriesgar el capital.

RELACIONADAS La liquidez y riesgo país llevan las tasas productivas a la baja

Los inversionistas ecuatorianos pueden encontrar tasas de hasta 7% anual en certificados de depósito a plazo (CDP), muy por debajo de los rendimientos de 8% o 9% que se alcanzaron en períodos anteriores, pero superiores a mantener el dinero sin generar rentabilidad.

Eliminación de subsidios 2026: ¿Subirá la gasolina este mes en Ecuador? Leer más

Banco Solidario presenta tasas que van desde 4,55% anual para plazos menores hasta 5,85% anual para inversiones a un año completo. El monto mínimo de apertura es $1.000 y permite opciones flexibles de pago de intereses: al vencimiento, mensual, bimensual, trimestral o semestral.

Banco del Austro ofrece tasas que van desde 3% anual para depósitos de 31 a 60 días hasta 6% anual para certificados de depósito a plazo de 361 días o más, aplicables a montos superiores a $250.000. Para inversiones entre $1.000 y $9.999, la institución paga hasta 5,60% anual en plazos largos. Establece $1.000 como inversión mínima.

Banco Pichincha ofrece tasas que van desde 2,65% anual para depósitos de 31 a 60 días hasta 5,70% anual para inversiones de 361 días o más a través de canales digitales. Para montos desde $500.000 en plazos largos, los clientes pueden acceder a la tasa máxima de 5,70% anual en canales digitales o 5,40% anual en agencias físicas. Los depósitos menores, entre $500 y $4.999, reciben hasta 4,95% anual en plazos largos. Los canales digitales ofrecen ventajas de hasta 30 puntos básicos adicionales.

Produbanco presenta tasas que van desde 3,90% anual para depósitos de 30 a 60 días hasta 5,90% anual para certificados de depósito de 361 a 450 días con montos superiores a $250.000. Para inversiones entre $100 y $10.000 en plazos largos, la tasa llega a 5,40% anual. Los depósitos digitales reciben mejores condiciones que los realizados en agencias físicas, con un monto mínimo de apertura de $100.

RELACIONADAS La liquidez y riesgo país llevan las tasas productivas a la baja

Banco Bolivariano ofrece tasas que van desde 3,45% anual para depósitos de un mes hasta 5% anual para inversiones de 12 meses. El monto mínimo de apertura es $100, siendo uno de los más accesibles del mercado.

Banco del Pacífico ofrece tasas que van desde 3,5% anual para depósitos a 30 días hasta 5% anual para inversiones a 360 días, con monto mínimo desde $200. Para plazos de 90 días, la rentabilidad es de 3,9% anual.

Banco Internacional ofrece tasas que van desde 2,5% anual para depósitos cortos hasta 5,35% anual para depósitos de 361 días en adelante con montos desde $1 millón. Para inversiones entre $1.000 y $25.000, la tasa máxima es 5,25% anual. El monto mínimo de apertura es $1.000 y cuenta con opciones tanto digitales como presenciales.

Un ejemplo de rentabilidad

Para ilustrar la diferencia de rentabilidad entre bancos y cooperativas, una inversión de $2.000 muestra las siguientes ganancias:

A 30 días:

• Banco Pichincha: 4,47(tasa 2.65%)

• Banco Bolivariano: $5,94 (tasa 3.45%)

• Banco Guayaquil: $6,11 (tasa 3,55%)

• Banco del Pacífico: $6,33 (tasa 3,8%)

• Produbanco: $6,72 (tasa 3,90%)

• Cooperativa 29 de Octubre: $7,66 (tasa 4,45%)

A 12 meses:

• Banco Pichincha: 97,83 (tasa 4.95%)

• Banco Bolivariano: $105,14 (tasa 5%)

• Banco del Pacífico: $105 (tasa 5,25%)

• Produbanco: $108,30 (tasa 5,40%)

• Banco Guayaquil: $103,29 (tasa 5,15%)

• Banco Solidario: $117 (tasa 5,85%)

• Cooperativa 29 de Octubre: $139 (tasa 6,95%)

¿Qu´e pasa con las cooperativas?

Los simuladores confirman que las cooperativas ofrecen mayor rentabilidad tanto en plazos cortos como largos, pero con mayor riesgo para el depositante.

Viceministra de Pesca asegura que Ecuador cumplió y espera fin de la tarjeta amarilla Leer más

Los plazos más cortos generan menores rendimientos en todas las instituciones. Para depósitos de 31 a 60 días, las tasas oscilan entre 2,55% y 4,90% anual según el monto y la institución. Los inversionistas que prefieren mayor liquidez deben aceptar menor rentabilidad.

Las cooperativas de ahorro y crédito representan una alternativa con mayores rendimientos pero también con riesgos superiores. Estas instituciones ofrecen tasas promedio de 6,92% anual, comparado con el 5,01% de los bancos privados. El seguro de depósitos cubre hasta $32.000 en las cooperativas grandes, en las más pequeñas la protección se reduce a solo $1.000 por depositante.

Los analistas financieros recomiendan que los ahorradores consideren no solo la tasa de interés, sino también la solidez de la institución y las condiciones del depósito. La diversificación entre varias entidades puede ser una estrategia prudente para montos superiores a la cobertura del seguro de depósitos.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ