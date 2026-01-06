Eliminación de subsidios 2026: ¿Subirá la gasolina este mes en Ecuador?

La revisión de los precios de los combustibles se realizará el próximo 12 de enero, como parte del sistema de bandas

La revisión de los precios de los combustibles se realizará el próximo 12 de enero, como parte del sistema de bandas.

El próximo 12 de enero habrá una revisión de precios de las gasolinas en Ecuador, como parte del sistema de bandas que ajusta los valores según el mercado internacional.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa ha venido reduciendo o eliminando subsidios a los combustibles, especialmente al diésel, que ya fue eliminado y cuyo precio pasó de alrededor de $1,80 a $2,80 por galón, lo que provocó protestas el año pasado.

En diciembre de 2025, los precios bajaron ligeramente: Extra y Ecopaís bajaron de $2,84 a $2,72 por galón; y el diésel bajó a $2,76 por galón. Esto significa que los precios pueden subir o bajar este mes, dependiendo del ajuste.

¿Cómo funciona el sistema de bandas?

El sistema de bandas es un mecanismo que ajusta mensualmente el precio de las gasolinas Extra, Ecopaís y el diésel según el precio internacional del petróleo. Este sistema se aplica desde 2024 y establece límites máximos de subida del 5% y de bajadas de hasta 10% para evitar cambios bruscos.

¿Subirá o bajará este mes?

Aunque no hay un aumento confirmado, desde el Gobierno, lo cierto es que, en meses recientes, los precios de las gasolinas han venido subiendo lentamente. Esto no ha sido una subida masiva repentina como la que hubo con el diésel, sino ajustes graduales bajo el sistema de bandas de precios.

¿Por qué bajó el precio del diésel en diciembre?

La reducción de tres centavos en el precio del diésel, que pasó de $ 2,80 a $ 2,77, fue posible gracias a una modificación temporal en la fórmula de cálculo, establecida mediante el Decreto Ejecutivo 242, firmado por el presidente Daniel Noboa. Este ajuste permitió excluir ciertos costos internacionales, como el RVO aplicado en Estados Unidos, y redujo el margen que recibe Petroecuador por la importación del combustible.

