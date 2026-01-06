Pensiones alimenticias 2026: ¿cuánto sube el valor con el nuevo salario básico?

Para un solo hijo menor de 3 años, el alimentante debe pagar al menos el 28,12 % de lo que gana

El Salario Básico Unificado (SBU) cambió en este 2026. Para este nuevo año sube a $482, y este incremento eleva automáticamente ciertos servicios y obligaciones, entre ellos, los valores de la tabla de pensiones alimenticias.

Las pensiones que los padres deben pasar, de manera mensual, para la alimentación, salud y educación de sus hijos, se calcula como un porcentaje del salario mínimo. Es por ello que cuando hay cambios en el SBU, también los hay en el monto de esas pensiones.

¿Cuánto sube el valor de las pensiones alimenticias con el nuevo salario básico?

Con base en la Tabla SUPA, se sabe que los porcentajes dependen del nivel de ingresos y del número de hijos. Para un solo hijo, por ejemplo, la tabla muestra un mínimo del 28.12% del ingreso neto en el Nivel 1 del alimentante, que corresponde a un solo hijo de 0 a 2 años, 11 meses y 29 días.

Es decir, si el padre o la madre gana solo el salario básico, la pensión mínima aumentará de $132,16 a cerca de $135,54 con el nuevo SBU.

Si el hijo tiene tres años o más, el padre o la madre está obligado a aportar el 29,49 % de su ingreso mensual, lo que con el Salario Básico Unificado actual corresponde a $142,14.

¿Cuánto debe pagar por dos hijos?

Para dos hijos, la tabla asigna un porcentaje mayor que el de un solo hijo, usualmente entre 40% y 50% del ingreso neto, dependiendo del nivel. Es así que, por ejemplo, si el padre tiene un sueldo de $1.500, lo que deberá pagar como pensión por sus dos hijos, sería alrededor de $543.

Sin embargo, este porcentaje puede sobrepasar el 40 % si el padre o la madre cuenta con ingresos más elevados, o aumentar en casos de discapacidad u otras circunstancias establecidas en la normativa actual.

El cálculo real de una pensión alimenticia ante un juez o autoridad puede variar según los ingresos reales de quien debe pagar y las necesidades específicas de los hijos.

