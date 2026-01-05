El café de especialidad abre oportunidades para productores de Loja

El crecimiento del café de especialidad genera empleo, dinamiza la economía local y abre nuevos mercados

El café de especialidad se consolida como una de las principales actividades productivas para cientos de familias en la provincia de Loja.

En zonas rurales de distintos cantones, productores han logrado mejorar sus ingresos y fortalecer su economía gracias al trabajo articulado en la cadena cafetalera, que hoy posiciona al grano lojano como uno de los más valorados del país.

La realización de encuentros y ferias vinculadas al café permitió dinamizar el comercio local, beneficiando no solo a caficultores, sino también a pequeños emprendedores, cafeterías, transportistas y prestadores de servicios turísticos.

Estas actividades generaron un movimiento económico significativo y fortalecieron el vínculo entre productores y consumidores.

Productores de café en Loja: impulso a viveros comunitarios

Uno de los avances más relevantes ha sido el impulso a los viveros comunitarios, que alcanzaron una producción histórica de plántulas de café de especialidad.

Este proceso permite la renovación de cafetales y la ampliación de áreas de siembra, con el acompañamiento de organizaciones de cooperación y gobiernos locales, facilitando el acceso de los productores a plantas de calidad y asistencia técnica.

Productores de café en Loja: fortalecimiento de economía local

El prefecto de Loja, Mario Mancino, destacó que el café de especialidad se ha convertido en una oportunidad real para fortalecer la economía rural.

“El café no solo representa un producto de exportación, sino una fuente de ingresos para familias que han apostado por la calidad y la sostenibilidad”, señaló, al referirse al trabajo que se desarrolla en territorio junto a los productores.

Mancino indicó que la creación de la Ruta del Café ha permitido integrar producción, turismo y comercio local, facilitando que visitantes conozcan fincas, cafeterías y emprendimientos vinculados al café. “Cuando el productor logra mostrar su trabajo directamente, el valor de su esfuerzo se reconoce de mejor manera”, afirmó.

En el ámbito ambiental, iniciativas que combinan la producción de café con la conservación de bosques han recibido reconocimientos, promoviendo prácticas responsables y el cuidado de los recursos naturales. Para los caficultores, estos proyectos representan una ventaja competitiva en mercados especializados que valoran el origen y la sostenibilidad del producto.

Productores de distintas zonas coinciden en que el café de especialidad abre nuevas oportunidades para las comunidades rurales y motiva a las nuevas generaciones a permanecer en el campo. La expectativa se centra en seguir ampliando mercados, mejorar la calidad del grano y consolidar al café lojano como un símbolo de trabajo, identidad y desarrollo comunitario.

