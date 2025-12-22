Loja: En el barrio Fernando Daquilema hay robos, oscuridad y vías dañadas

Sus habitantes dicen que hay calles que no han sido reparadas ni asfaltadas desde hace más de 40 años

Uno de los puntos donde roban a estudiantes y transeúntes es la escalinata de este barrio, ubicado cerca del centro de Loja.

El barrio Fernando Daquilema, a escasos minutos del centro de la ciudad de Loja, enfrenta el deterioro vial, la falta de servicios básicos y una sensación de abandono institucional.

Pese a que estas problemáticas se expusieron hace un año y medio, los moradores aseguran que la situación no solo no ha mejorado, sino que se agrava.

Fernando Sivisaca, presidente del comité barrial, manifestó preocupación por el prolongado descuido que enfrenta el sector.

Señaló que, a pesar de encontrarse en una zona céntrica, existen calles que llevan más de 40 años sin ser asfaltadas, obligando a los vecinos a convivir entre polvo y lodo.

Vías como Francisco Valdivieso, Francisco Ares y Francisco Umbicos siguen sin intervención, pese a ser rutas clave de conexión con otros sectores de la ciudad.

Los propios moradores financian las obras

El dirigente explicó que gran parte de las mejoras visibles han sido hechas exclusivamente con el esfuerzo económico y comunitario de los propios moradores.

A través de mingas y aportes voluntarios, se han intervenido accesos y escalinatas, entre ellas las de la calle Bolívar Bailón.

Sin embargo, advirtió que estas acciones no suplen la ausencia de obras estructurales ni la responsabilidad de las autoridades competentes.

Uno de los problemas más sensibles, según Sivisaca, es la falta de iluminación en las noches. Esta situación ha convertido a las escalinatas y áreas comunales en puntos vulnerables, donde se han registrado hechos de inseguridad.

El dirigente alertó que estudiantes universitarios que utilizan estas rutas para movilizarse han sido víctimas de asaltos, generando temor y zozobra entre los moradores. “La oscuridad facilita la delincuencia y pone en riesgo a quienes transitan por aquí”, enfatizó.

Dolores Hidalgo, quien ha residido en el barrio por más de cuatro décadas, confirmó que desde su llegada no se ha ejecutado ninguna obra integral de asfaltado.

Aseguró que las intervenciones realizadas han sido superficiales y temporales, dejando las calles en peores condiciones. “Todo lo que se ve aquí ha sido hecho con el esfuerzo de los vecinos. Las autoridades solo prometen y luego se olvidan”.

La moradora también señaló que el mal estado de las vías afecta directamente la movilidad, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando incluso los taxistas se rehúsan a ingresar al sector. Esta situación, añadió, profundiza el aislamiento de un barrio que, paradójicamente, se encuentra muy cerca del centro urbano.

A esta problemática se suma la situación en la avenida Occidental, una vía de alta circulación vehicular que conecta con las escalinatas del sector.

El morador José Díaz advirtió sobre el riesgo permanente para peatones y estudiantes debido a la falta de señalización y control del tránsito. Indicó que la implementación de un semáforo o reductores de velocidad es urgente para evitar siniestros viales.

Los moradores señalaron que han pedido a distintas entidades que mejoren el alumbrado público, pero hasta ahora solo han recibido respuestas administrativas y ofrecimientos que se postergan año tras año.

EXPRESO pidió entrevista al Municipio pero no fue concedida hasta el cierre de este reportaje

Mientras, el barrio sigue a la espera de obras concretas que garanticen condiciones dignas, seguridad ciudadana y una mejor calidad de vida para residentes y estudiantes.

