Loja: En el barrio Consacola reclaman por aguas contaminadas y obras inconclusas

En el sector se agravan los problemas de movilidad, salud y economía, mientras el Municipio anuncia que inspeccionará

Los moradores del barrio Consacola viven entre malos olores debido a las aguas contaminadas y una obra de alcantarillado que está paralizada.

El barrio Consacola, ubicado en el sur de la ciudad de Loja, vive una problemática que sus habitantes califican como crítica. Aguas contaminadas recorren varias calles del sector, generando olores persistentes, afectaciones a la salud y serias dificultades para la movilidad.

A este escenario se suma la paralización de un proyecto de alcantarillado que, lejos de ofrecer una solución definitiva, ha incrementado la incertidumbre y el malestar entre los moradores.

Guillermina Quezada, vecina del sector, sostiene que esta situación se mantiene desde hace décadas sin una intervención integral.

Señala que actualmente el barrio se encuentra prácticamente aislado, ya que el transporte público y los taxis evitan ingresar debido al mal estado de las vías y a la presencia constante de agua sobre la calzada.

Asegura que la obra de alcantarillado lleva varios meses sin avances visibles y sin información clara sobre su culminación.

Susana Guamán es otra moradora que advierte que las consecuencias también golpean la economía familiar. Relata que mantiene un pequeño negocio de comida que ha visto reducidas sus ventas por los malos olores y la falta de clientes.

A su criterio, las visitas de autoridades y técnicos han sido mínimas, pese a los reiterados pedidos de intervención por parte de la comunidad.

La preocupación se acentúa en el ámbito de la salud. La vecina Elvira Lima afirma que niños y adultos mayores presentan afecciones cutáneas, fiebre y otros malestares que, según indica, estarían relacionados con la exposición constante a un ambiente insalubre.

Añade que las aguas estancadas, oscuras y con residuos, se extienden por varias cuadras del barrio, convirtiéndose en focos de contaminación.

Municipio anuncia inspección mientras niños se enferman

Mariana Armijos es una madre de familia que relata que su hijo enfermó tras jugar cerca de estas aguas. Explica que la falta de accesos adecuados obliga a los niños a caminar largas distancias para tomar el transporte, exponiéndose al lodo y a la contaminación, especialmente durante la temporada invernal.

Ante estos reclamos, EXPRESO buscó una respuesta por parte de la Municipalidad. Desde la institución se informó que en los próximos días personal técnico se trasladará al sector de Consacola para verificar la problemática que afecta a los moradores.

Mientras tanto, la comunidad insiste en un llamado urgente a las autoridades municipales y de salud para que la intervención no se limite a una inspección, sino que se traduzca en soluciones concretas y definitivas para un barrio que, recalcan sus habitantes, también es parte de Loja y no puede seguir siendo postergado.

