Extranjeros descubren cantones del Azuay más allá de Cuenca para vivir

International Living calificó en 2008 a Cuenca como refugio top para retirados. Pero también llegan jóvenes al destino

Iván Guerra en la parroquia San Pablo de Shaglli, del cantón Santa Isabel, de la provincia de Azuay.

Un europeo, Iván Guerra, formado en hotelería y turismo, aterrizó en Ecuador en 2012 con una maleta liviana y la idea de pasar apenas tres meses de vacaciones. Pero los paisajes, el clima y la gente le hicieron cambiar el rumbo de su vida. Catorce años después, Santa Isabel -a 74 kilómetros de Cuenca- es su hogar, su causa y su proyecto.

La entrevista para Diario EXPRESO la concede en la parroquia San Pablo de Shaglli, rodeada de cerros que guardan historia cañari, caminos ancestrales y un silencio que invita a quedarse. Allí, entre montañas y memorias, el extranjero cuenta que no eligió Ecuador por una estadística ni por una oportunidad económica inmediata. Lo eligió porque el país lo eligió primero a él.

Santa Isabel lo conquistó con algo simple y profundo: equilibrio. Un clima de entre 22 y 24 grados, ideal -dice- para el cuerpo y la mente. Tres pisos climáticos conviven en un mismo cantón: la parte baja, con el desierto de Jubones y el sol intenso; la zona media, donde la naturaleza cambia de rostro; y la parte alta, donde las huellas cañaris siguen vivas.

“Aquí los incas no vencieron a los cañaris -cuenta, demostrando que se enamoró de la historia de Ecuador y la aprendió-; se mezclaron con ellos. Y esa mezcla también somos hoy”.

Su apego a este destino ecuatoriano hace que se sienta, de algún modo, descendiente de cañaris e incas.

Aunque la mayoría de extranjeros que llegan a Azuay lo hacen tras jubilarse, hay historias que rompen el molde, como la de Guerra. Según estimaciones de 2022, en la provincia viven 22.320 extranjeros: cerca -o incluso más- de la mitad en Cuenca y el resto repartido en los distintos cantones de la provincia.

Los extranjeros radicados en Azuay provienen de más de 100 países. Los principales son Venezuela, Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Canadá, Chile, México, Argentina e Italia, entre otros.

Una de las publicaciones de turismo más importantes del mundo, International Living, calificó desde el 2008 a Ecuador como “el refugio top para retirados”, particularmente a Cuenca. Por ello, la llegada de extranjeros jubilados empezó con fuerza desde 2009 y, desde entonces, no se ha detenido.

La mayor parte de extranjeros que están en la provincia de Azuay han encontrado en Cuenca el ambiente tranquilo para vivir. Claudia Pazán

Llegan más extranjeros a la provincia de Azuay

La Prefectura del Azuay sostiene que la presencia de extranjeros dinamiza sectores como vivienda, servicios, emprendimientos y turismo, además de enriquecer la diversidad cultural y profesional. También advierte que no existen cifras actualizadas sobre la población extranjera en la provincia.

Sin embargo, en un intento periodístico por dimensionar el crecimiento de esta comunidad, en una revisión de artículos de prensa se encontró que en 2017 el Nuevo Herald señalaba que en Cuenca vivían 2.850 jubilados extranjeros que recibían pagos de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos.

Actualmente, Edward L. Lindquist, director de Expats Magazine Group, estima que existen alrededor de 10.000 hablantes nativos de inglés, la mayoría radicados en Cuenca. Claro, sin cifras oficiales, resulta complejo precisar el porcentaje de crecimiento, pero a simple vista el aumento es evidente y exponencial.

No obstante, a este destino no solo llegan jubilados. También arriban personas jóvenes y en edad productiva. Guerra es parte de ese grupo que no solo consume el territorio, sino que lo impulsa. Hoy trabaja en la promoción turística del cantón Santa Isabel, convencido de que el turismo bien planificado puede ser una alternativa real. Defiende el ecoturismo y el turismo comunitario como herramientas para proteger la cultura y la historia local.

Guerra observa avances en el sector turístico: hoteles y gastronomía que elevan su calidad, y comunidades que empiezan a creer en el turismo como motor de una economía sostenible.

Tiene una familia ecuatoriana, una hija nacida en este país y una vida sembrada en la Sierra del Ecuador. Estudia una maestría en saberes ancestrales y patrimonio biocultural porque -dice- no se puede promover lo que no se comprende ni se respeta.

“Santa Isabel no la cambiaría por nada en el mundo”, afirma sin titubeos permitiendo ver que los extranjeros han ampliado el mapa, ya no se quedan a vivir solo en Cuenca.

La lección de vida queda flotando en el aire de Shaglli: a veces uno no migra por necesidad, sino por amor. Y cuando ese amor es auténtico, no solo se habita un lugar; se lo cuida, se lo cuenta y se lo proyecta al mundo. Ecuador, en silencio, sigue enseñando que también se puede atraer futuro desde la identidad.

Edward L. Lindquist, director de Expats Magazin Gruop. Cortesía

“La comunidad aporta más de 300 millones de dólares”

Cuenca es uno de los destinos favoritos de los jubilados norteamericanos para residir de forma permanente, así lo revela Edward L. Lindquist, director de Expats Magazine Group, quien compartió detalles del estilo de vida y las limitaciones que tiene cuando se relacionan con la comunidad. Él es de la isla de Galveston (sur de Houston, Texas) y radica en Cuenca desde hace 12 años.

- ¿Qué lo llevó a trasladar su lugar de residencia a esta ciudad?

- Quería iniciar un negocio de streaming para vender, a mujeres estadounidenses, joyería y accesorios indígenas de todo el mundo (Indigenous Chic). Quería comenzar la empresa desde una ubicación central y elegí Ecuador. Primero visité Quito, luego Guayaquil y finalmente me ubiqué en Cuenca. Aquí hay servicios de “gran ciudad”, pero en un entorno más pequeño y hermoso. Además, estaba cansado del clima caluroso de Houston y me gustó el clima fresco de la ciudad.

- ¿Cuántos extranjeros viven en Azuay, específicamente en Cuenca?

- La mejor estimación que puedo hacer es de alrededor de unos 10.000 hablantes nativos de inglés, en su mayoría en Cuenca. No tengo datos sobre el número de otros extranjeros.

- ¿A qué tipo de actividades económicas se dedican los extranjeros aquí?

- Solo un pequeño número trabaja; la mayoría está jubilada y vive de pensiones.

- ¿Cuáles son los principales destinos donde los extranjeros eligen vivir en Azuay?

- Cuenca es la principal.

- ¿Cuál es el aporte económico que los extranjeros dan a este destino?

- Nuestra investigación muestra que el ingreso mensual promedio de un extranjero es de alrededor de 2.500 dólares. Una pareja -el 75 % está casada o tiene pareja- puede vivir cómodamente con unos 1.800 dólares mensuales. Por ello, la mayoría de los expatriados no vive con estrés económico. Además, la comunidad inyecta más de 300 millones de dólares anuales en la economía local.

