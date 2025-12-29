Fin de la compensación al diésel marca nuevo escenario para el transporte pesado

Para el transporte pesado la compensación al diésel termina en diciembre 2025, pero para los buses urbanos, en abril de 2026

El retiro del subsidio al diésel en Ecuador se ejecutó desde el 13 de septiembre de 2025, pero el Gobierno como medida de transición, desde octubre y por un periodo de tres meses, el transporte pesado recibió una compensación económica.

Te inviamos a leer: Progen: demanda bajo ley RICO podría sumar más involucrados y tardar hasta 10 años

Según explicó a Diario Expreso Santiago Garzón, presidente de la Corporación de Transporte Terrestre del Ecuador, existe diálogo con el Gobierno para analizar una posible ampliación de esta ayuda. Sin embargo, hasta el momento, la compensación concluye en diciembre de 2025, salvo que la autoridad disponga lo contrario en los pocos días que le queda a este año.

Este lunes 29 de diciembre de 2025, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador, Oswaldo Guamán, señaló que estaba reunido con las autoridades, la cual continuaba al cierre de este artículo, sin anuncios oficiales.

Desde la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (FENATRAPE), su presidente Carlos Cueva confirmó que la compensación fue concebida inicialmente por tres meses para ellos y que, en su mayoría, el tercer pago ya fue acreditado a los transportistas. Añadió que existió un ofrecimiento de extenderla por un periodo adicional, pero que no hay una confirmación oficial hasta ahora.

Cueva explicó que el bono mensual bordearon entre 650 y 660 dólares por camión, un alivio temporal que permitió al sector negociar con sus clientes el ajuste de los fletes tras el incremento del costo del diésel. Como resultado, los fletes han subido entre 10% y 30%, y en rutas como Guayaquil–Quito ahora oscilan entre 800 y 900 dólares, frente a valores anteriores significativamente menores.

Ofrecimientos de construir estacionamientos en las vías

En paralelo, el Gobierno anunció una inversión de 19 millones de dólares para la construcción de estacionamientos seguros en puntos estratégicos del país, como San Carlos, El Triunfo, Pallatanga y la vía Balbanera–Cumandá. Además, está en marcha el plan de chatarrización, vigente desde hace cerca de tres meses, que permite a los transportistas acceder a un bono superior a 20 .000 dólares y a créditos de BanEcuador para renovar sus unidades.

El sombrero de paja toquilla se teje en Ecuador como la vida: fino y con alma Leer más

Además si hay alguien que desea retirarse de ser dueño de un transporte pesado también lo puede entregar y recibe un 75 % del monto que dan a los que buscan renovar la unidad y que es superior a 20.000 dólares, más o menos el que se quiere retirar recibe 15.000 dólares.

La compensación para el bus urbano es hasta abril de 2026

Por su parte, Ricardo Onofre, presidente de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas, aseguró que para los buses urbanos la compensación se mantendría hasta abril de 2026, aunque sin claridad sobre una eventual extensión posterior. Advirtió que, al ser un sector con tarifas reguladas, el fin de la compensación pondría en riesgo la sostenibilidad del servicio si no se adoptan medidas adicionales.

En el transporte urbano, el panorama es distinto. Christian Sarmiento, dueño de buses y expresidente de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas, indicó que cerca del 30 % de los transportistas urbanos no accedió al bono por problemas de regularización. Esto ha llevado a la reducción de jornadas y frecuencias, especialmente en horas que no es pico. "En lugar de que el bus pase en 8 minutos lo hace en 15 a 20 minutos, esto implica menos unidades y menos vueltas",

Mientras el transporte pesado da por concluida la compensación en diciembre y apuesta por la negociación de tarifas, el transporte urbano enfrenta un escenario de incertidumbre, con menos frecuencias y mayores costos operativos, en un contexto donde el diálogo con las autoridades del Gobierno central continúa abierto.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ