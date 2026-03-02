Arcángel en Ecuador 2026: Fechas y precios de 'La 8va Maravilla World Tour'

Arcángel, uno de los referentes del reguetón, prepara su llegada a Ecuador en 2026 con ‘La 8va Maravilla World Tour’.

Austin Santos, mundialmente conocido como Arcángel, se alista para encender los escenarios de Quito y Guayaquil. El pionero del género urbano aterrizará en el país con su gira 'La 8va Maravilla World Tour', una travesía musical que conmemora sus 20 años de vigencia. La cita con "La Maravilla" será el viernes 30 de julio en el Coliseo General Rumiñahui de la capital, mientras que el sábado 1 de agosto el epicentro del perreo se trasladará al Coliseo Voltaire Paladines Polo, en Guayaquil.

Desde su debut en 2006 junto a De la Ghetto, el artista estadounidense de raíces caribeñas ha sabido navegar entre la vieja y la nueva escuela. Su historial de colaboraciones es un "quién es quién" del movimiento: desde leyendas como Héctor el Father, Daddy Yankee y Don Omar, hasta los fenómenos contemporáneos Bad Bunny, Feid y Anuel AA. Esta gira no es solo un repaso de éxitos, sino la consagración de un ícono que ha moldeado el sonido de la calle durante dos generaciones.

Un regreso con sello familiar y ritmos renovados

Este tour llega impulsado por el reciente lanzamiento de su álbum homónimo, 'La 8va Maravilla', estrenado el pasado 16 de enero. El proyecto tiene un peso emocional significativo para el cantante, pues marca su retorno tras superar una compleja cirugía a corazón abierto. El disco no solo incluye juntes explosivos con figuras de la talla de Ricky Martin y Sech, sino que también presenta un matiz íntimo con la participación de su hijo, Austin Santos Jr.

Para los fanáticos interesados en asegurar su lugar, la preventa arrancará este jueves 5 de marzo a las 10:00. Los boletos estarán disponibles tanto en el portal web de TicketShow como en sus puntos físicos a nivel nacional.

Localidades y costos para el show

La organización ha dispuesto cinco localidades para disfrutar del espectáculo en ambas ciudades. Es importante recalcar que los valores presentados a continuación no incluyen IVA ni los cargos por servicio.

Entradas VIP: $ 35 (La opción más económica para disfrutar del show).

Localidad Fan: $ 50 (Ubicación estratégica con excelente visibilidad).

Butaca (Quito) o Palco (Guayaquil): $ 70 (Espacios numerados según la ciudad).

Output Box: $ 90 (Zona preferencial con acceso cercano al artista).

Front Box: $ 140 (La experiencia más exclusiva frente al escenario).

Preventa y accesos oficiales

Desde las 10:00 de este jueves 5 de marzo, los seguidores de "La Maravilla" podrán adquirir sus boletos a través del portal de TicketShow y sus puntos físicos. Se recomienda puntualidad, pues la demanda para los escenarios de Quito y Guayaquil apunta a un sold out inmediato.

