Iron Maiden en Ecuador: fecha de estreno del documental Burning Ambition en cines

Integrante de Iron Maiden levanta su guitarra ante miles de fanáticos durante un concierto, en una escena que refleja la energía de la banda británica en vivo.

La leyenda del heavy metal británico, Iron Maiden, no solo se prepara para sacudir los escenarios en vivo, sino que ahora conquista la pantalla grande. Tras cumplir medio siglo de trayectoria, la banda anunció el lanzamiento de ‘Burning Ambition’, un documental que rinde homenaje a sus cinco décadas de historia. Según confirmó el grupo en su portal oficial, la cinta llegará a las salas de Ecuador el próximo 15 de mayo, como parte de un estreno simultáneo en varios países de la región.

Para los fanáticos locales, la agenda está marcada: las entradas para estas funciones limitadas saldrán a la venta el 18 de marzo, sirviendo como el preámbulo ideal para su visita al país.

Cita doble: Del cine al Estadio Atahualpa

El estreno cinematográfico es solo la primera parte del despliegue de la banda en suelo ecuatoriano. Los seguidores de la "Doncella" ya cuentan los días para el 14 de octubre, fecha en la que Iron Maiden se presentará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Los boletos para este concierto, que forma parte de su actual gira, están disponibles a través de la plataforma Buenplan.com.

Una mirada íntima tras bambalinas

La dirección del filme estuvo a cargo de Malcolm Venville (Churchill at War), con la producción de Dominic Freeman. El documental no se limita a las presentaciones en vivo; ofrece un recorrido inédito por escenas de camerinos y testimonios de seguidores de alto perfil, entre los que destacan el actor español Javier Bardem y el rapero estadounidense Chuck D.

Visualmente, el cartel promocional ha captado la atención por el trabajo de Albert ‘Akirant’ Quirantes. En la pieza resalta la icónica figura de ‘Eddie the Head’ custodiando los rostros de los seis integrantes actuales, retratados en versiones juveniles que contrastan con su vigencia actual, como es el caso de Steve Harris, fundador y bajista de 69 años.

Medio siglo de potencia sonora

Fundada en 1975 en el este de Londres, Iron Maiden ha consolidado un imperio musical con 17 álbumes de estudio y más de 100 millones de copias vendidas. Con un historial de 2.500 conciertos en 64 naciones, la agrupación se encuentra actualmente en su gira ‘Run For Your Lives’, reafirmando por qué siguen siendo el pilar fundamental del género a nivel global.

