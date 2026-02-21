Alejandro Sanz en Guayaquil hoy: entradas, horarios y recomendaciones

La presentación se realizará este sábado 21 de febrero en el Estadio Modelo Alberto Spencer a las 20:30

Alejandro Sanz continúa con el recorrido de su gira internacional ¿Y Ahora Qué?, que lo trae nuevamente a los escenarios del país. El artista español se presentó en Quito el jueves 19 de febrero en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde ofreció un espectáculo que combinó sus éxitos más emblemáticos —como Corazón partío, Amiga mía y Cuando nadie me ve— con canciones de su producción más reciente. Durante su show en la capital, Sanz mantuvo una conexión constante con el público, que llenó el estadio y acompañó cada tema con coros y luces desde las tribunas.

Tras su concierto en Quito, el cantautor se desplaza hoy a Guayaquil para la segunda y última fecha en Ecuador. La presentación se realizará este sábado 21 de febrero en el Estadio Modelo Alberto Spencer a las 20:30, donde miles de fanáticos esperan reencontrarse con su música en una noche que promete mantener el mismo nivel de energía y producción que la capital. Las entradas permanecen disponibles en distintas localidades, con precios que van desde los 39 hasta los 260,99 dólares, según la oferta vigente de TicketShow

Entradas y localidades

Los boletos están a la venta a través de TicketShow y en sus puntos físicos autorizados. Las localidades y precios para Guayaquil se encuentran fijados de la siguiente manera:

General: USD 39

VIP Norte y Sur: USD 73,99

Fan: USD 96,99

Cancha: USD 155

Output Box: USD 202

Sanz Box: USD 260,99

La preventa exclusiva para clientes de Banco Pichincha y la aplicación DeUna se realizó en septiembre de 2025, y la venta general se abrió posteriormente a través de canales digitales y presenciales. Según los organizadores, el interés del público ha sido consistente, apoyado en la base de seguidores que el artista mantiene en el país.

Logística y recomendaciones

Las puertas del Estadio Modelo abrirán a las 20:30, de acuerdo con la agenda prevista por la organización del tour. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación debido al flujo vehicular en los alrededores y a los procesos de control habituales para este tipo de eventos masivos.

La entrada de menores de edad deberá realizarse acompañada por un adulto responsable. Además, se recomienda llevar ponchos de agua en casos de eventual lluvia.

Luego de su última presentación en Ecuador, Alejandro Sanz continuará su recorrido por América Latina con fechas en Lima, Santiago de Chile, Rosario, Córdoba y Buenos Aires, antes de viajar a Estados Unidos para la siguiente etapa del tour.

