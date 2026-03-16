Tzach Sarid | ¿Por qué Israel lucha contra Irán? ¿Cómo afecta a Ecuador?

Actualmente se está llevando a cabo una campaña militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Por qué? Para responder a esta pregunta es necesario recordar primero que el pueblo judío y el pueblo persa siempre han mantenido estrechas relaciones y una gran amistad. Posteriormente, el Estado de Israel e Irán tenían excelentes relaciones, incluidos embajadas, vuelos directos, turismo y comercio. Todo eso se terminó con el surgimiento del régimen teocrático, fundamentalista y extremista en Irán en 1979.

El régimen decidió que Estados Unidos e Israel eran sus enemigos, e incluso afirmó que Israel debía ser borrado del mapa y destruido. Para conseguir este objetivo, el régimen hizo tres cosas. Primero, desarrolló una red de aliados en Oriente Medio, como Hamás y Hezbolá, que atacaron a Israel repetidamente, como en el terrible ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023. Además, el régimen iraní oprime a mujeres, homosexuales y minorías, ejecutando a sus opositores. El pasado diciembre, el régimen respondió con una violencia atroz contra sus ciudadanos que salieron a las calles a protestar y en una muestra de extrema violencia asesinó entre 30.000 y 35.000 de sus ciudadanos.

Al mismo tiempo, el régimen iraní intenta desarrollar bombas atómicas, y está desarrollando y construyendo un enorme arsenal de misiles balísticos de largo alcance. Estas son tres amenazas existenciales de parte de un país que amenaza con nuestra destrucción. Esas son tres amenazas que Israel no puede aceptar. Durante la campaña militar, este régimen reveló su verdadera cara como una amenaza regional y hasta global, al atacar a sus países vecinos, sin motivo alguno, incluyendo a Turquía y Chipre, y además, bloqueando el Estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo.

¿Y por qué es esto importante también para Ecuador? Irán y sus aliados, principalmente Hezbolá, también están presentes y operan en Latinoamérica. Recordemos, por ejemplo, los dos grandes atentados contra la embajada de Israel y contra el centro comunitario judío de Buenos Aires en la década de 1990. En esos atentados fueron asesinadas docenas de personas, en su mayoría argentinos.

Irán y Hezbolá también están presentes en el triángulo fronterizo sur y en Venezuela, donde cooperan con organizaciones criminales y el narcotráfico, una actividad que se siente muy claramente en Ecuador. Esto es exactamente lo que el presidente Noboa declaró esta semana en una entrevista.

Irán, por lo tanto, es una amenaza global, no solo para Israel o sus vecinos del Golfo Árabe (uno de los países más atacados por Irán son los Emiratos Árabes Unidos, un aliado estratégico del Ecuador), sino también para Latinoamérica, y eliminar las capacidades del régimen extremista es un interés esencial y común para todos.

Un cambio de régimen en Irán podría ser la mejor solución para el futuro del Medio Oriente, con un gobierno que devuelva la estabilidad al país, impulse su desarrollo económico y mejore el bienestar de su población. Sin embargo, ese cambio no es un objetivo de la actual operación militar, debe surgir del propio pueblo iraní.