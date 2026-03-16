Este mes de marzo será un mes indeleble para el país. Las lluvias vendrán acompañadas de rayos y centellas, con una fuerza de energía alta e inundaciones, con una limpieza positiva total. Según las autoridades expertas en el tema, a partir de a mediados de este mes la tormenta será un tsunami qué arrastrará hasta la última rata desde su madriguera. Será un encuentro con la pleamar de llantos y arrepentimientos, haciendo una revolución en las alcantarillas sucias, cloacas llenas de estiércol, y escondites deplorables. Esta tormenta eléctrica arrasará toda la basura, será una metamorfosis de esperanza. Ya estamos y estaremos en alerta naranja nivel 15, con fenómenos peligrosos, con derrumbes de túneles, con pérdidas materiales y naturales. Lo bueno de la lluvia es que actuará cómo un depurador natural y bendecido, arrastrando el polvo y la suciedad impregnada por años en nuestro país. La lluvia limpiará nuestras heridas producto de inundaciones y ratas que por años infectaron a nuestra sociedad. Según las autoridades, estas lluvias serán beneficiosas y este gobierno con testosterona se encargará de limpiar y exterminar los escombros, y de levantarlo con la bendición de Dios, floreciendo como el ave Fénix, para un mejor Ecuador. Esta lluvia causará una revolución de emociones y luego tranquilidad, teniendo como resultado un verano positivo, hermoso y bendecido.

Javier Valarezo Serrano