Alejandro Sanz ya está en Ecuador. Así serán sus shows

El artista presentará un repertorio que mezcla sus clásicos con las canciones de su más reciente trabajo discográfico

El reencuentro con el público ecuatoriano ya es una realidad. Alejandro Sanz llegó este miércoles 18 de febrero al país para ofrecer dos presentaciones como parte de su gira internacional ¿Y ahora qué?, tour que se realiza tras una pausa de dos años.

El primero de los conciertos será este jueves 19 de febrero en Quito y el segundo el sábado 21 en Guayaquil, dentro de un recorrido latinoamericano que incluye varios países de la región.

El show de la capital se realizará en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde se espera la asistencia de alrededor de 20 mil personas. La organización confirmó que el montaje técnico inició días antes del espectáculo y que el evento contará con más de 400 guardias privados, además del apoyo de entidades de seguridad y tránsito. Las puertas se abrirán desde las 17:00 para facilitar el ingreso del público, previo al inicio del concierto previsto para la noche.

El arribo del cantante en la capital se dio con los emocionados gritos de sus fans que habían acudido a la terminal aérea para recibirlo.

El montaje para el espectáculo ya está listo en la capital. Se espera la asistencia de alrededor de 20 mil personas. Cortesía

La gira toma el nombre del último disco del artista, una producción de trece canciones que simboliza un proceso de renovación creativa. En ese trabajo, Sanz colaboró con jóvenes productores y compositores como Elena Rose, Casta, Spreadlove, Andy Clay, Edgar Barrera y Rayito, además de incluir colaboraciones con artistas como Shakira y el Grupo Frontera. El resultado es un álbum que mezcla su esencia melódica con nuevas búsquedas sonoras.

El espectáculo que llega a Ecuador combina lo nuevo con lo clásico. Durante los recitales, el público podrá escuchar tanto canciones recientes como los temas emblemáticos que consolidaron al cantante español dentro de la música latina, en una puesta en escena pensada para estadios y grandes audiencias. La gira, que ya pasó por otras ciudades del continente, ha mantenido el mismo formato de producción en cada parada.

Tras su presentación en Quito, el artista continuará su paso por el país con un segundo concierto en el Estadio Modelo Alberto Spencer, en Guayaquil, antes de seguir rumbo a otras ciudades sudamericanas. Las entradas para ambos shows se mantienen disponibles a través de la plataforma TicketShow y sus puntos de venta oficiales.

