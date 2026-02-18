El lado oscuro de 'America's Next Top Model sale a la luz en una polémica docuserie

Exjurados, participantes, y la productora, Tyra Banks, ahondan en las problemáticas del 'reality' que encantó a generaciones

En 2003, un grupo de jóvenes aspirantes a modelo ingresó a una casa llena de cámaras con la promesa de abrirse paso en la industria de la moda. Cada semana enfrentaban sesiones fotográficas temáticas, retos de pasarela y eliminaciones frente a un panel encabezado por la modelo y empresaria Tyra Banks.

Así nació America’s Next Top Model, un reality que rápidamente se transformó en un fenómeno televisivo internacional, con emisiones en más de 170 países, incluido Ecuador.

Durante más de una década, el programa se convirtió en una cita obligada para millones de espectadores. En su punto más alto superó los 100 millones de televidentes a escala global y dejó frases y conceptos que trascendieron la pantalla. El término ‘smize’, creado por Banks para describir la idea de ‘sonreír con los ojos’, por ejemplo, llegó incluso a aparecer en diccionarios, mientras escenas como sus intensas reprimendas a concursantes continuaron circulando durante años como memes.

El show concluyó en 2018 con su vigésimo cuarta temporada y, con el paso del tiempo, quedó como una cápsula representativa de los años 2000. Sin embargo, durante la pandemia de covid-19, cuando millones de personas permanecían confinadas en sus hogares, nuevas audiencias comenzaron a revisar episodios antiguos a través de plataformas digitales. Esa revisión masiva, impulsada sobre todo por las generaciones más jóvenes, reabrió conversaciones sobre varios contenidos del reality: comentarios sobre el peso de las participantes, dinámicas de presión emocional, sesiones fotográficas polémicas y situaciones que, observadas desde la actualidad, generaron cuestionamientos públicos.

En ese contexto surge la docuserie Reality Check: Inside America’s Next Top Model, una producción de tres episodios dirigida por Mor Loushy y Daniel Sivan que reúne a exconcursantes, jueces, productores y a la propia Banks para revisar la historia del programa. El documental incluye entrevistas con figuras clave como Ken Mok, Jay Manuel, J. Alexander y Nigel Barker, así como testimonios de modelos que participaron en distintos ciclos del reality y que relatan su experiencia dentro y fuera del set.

La producción se estrenó el fin de semana y se ubicó de inmediato entre los contenidos más vistos de la plataforma Netflix.

Los cuerpos ajenos

Uno de los ejes centrales del documental es la manera en que el programa abordaba la imagen corporal. Varias participantes recuerdan evaluaciones constantes sobre su peso y su apariencia física como parte de la dinámica habitual del concurso.

Giselle Samson señala que algunos comentarios continúan resonando años después: “Esas palabras se quedaron grabadas para siempre. Me repetían que tenía el trasero ancho y que debía endurecerme. Hasta hoy me sigo hablando así a mí misma”. Otras concursantes explican que las observaciones sobre el cuerpo eran recurrentes en el panel y que la presión sostenida se presentaba como una exigencia propia de la industria del modelaje.

La docuserie también retoma el caso de Danielle ‘Dani’ Evans, ganadora de uno de los ciclos más recordados, a quien se le pidió modificar su sonrisa. Evans relata que en un inicio rechazó cerrar el espacio entre sus dientes, pero que finalmente accedió: “Decidí seguir el juego y cerré mi separación”. En otro momento añade: “Era mi vida y se jugó con ella de forma consciente”.

Por su parte, Tyra Banks sostiene que en ese entonces recibía advertencias de agentes que consideraban que esa característica podía limitar oportunidades laborales y afirma que posteriormente ofreció disculpas.

Varias participantes recuerdan evaluaciones constantes sobre su peso y su apariencia física. Cortesía

Una escena perturbadora

Uno de los momentos más incómodos y perturbadores de la docuserie corresponde al testimonio de Shandi Sullivan, participante del ciclo 2, quien recuerda un episodio ocurrido durante un viaje a Milán.

Según relata, había bebido grandes cantidades de alcohol cuando fue filmada manteniendo relaciones sexuales con un modelo italiano mientras se encontraba prácticamente inconsciente, sin que la producción interviniera. Sullivan añade que luego del incidente, pidió abandonar el programa, pero no le fue permitido hacerlo, y que la situación fue presentada en pantalla como un caso de infidelidad. Sobre este pasaje, la crítica de The Guardian, Chloe Marks, señaló: “Hoy sabemos que no se trata de una infidelidad, sino de otra cosa, de un abuso”.

La producción también revisa sesiones fotográficas que actualmente se observan con distancia crítica, entre ellas aquellas que incluían representaciones de víctimas de crimen o caracterizaciones raciales, elementos que forman parte del análisis retrospectivo que propone el documental.

A lo largo de la docuserie, Tyra Banks reflexiona sobre cómo se percibe hoy el programa. En uno de los segmentos afirma: “Ver ese show con los ojos de hoy hace pensar: ‘¿Por qué hiciste eso?’. Y agradezco que se cuestione, porque esa es la única forma de cambiar y mejorar”.

Sin embargo, en otra escena, al referirse a los momentos más extremos del reality, añade: “Ustedes lo estaban pidiendo”, en alusión a las expectativas del público y a la lógica televisiva de la época.

El documental también aborda la tambaleante relación entre Banks y sus compañeros de escena: el fotógrafo Nigel Barker, y los preparadores J. Alexander y Jay Manuel, quienes fueron despedidos sin aspavientos del show.

Nigel Barker, J. Alexander y Jay Manuel hablan en la docuserie sobre la difícil relación que se generó en el set. Cortesía

En el ojo del huracán

Luego del estreno del documental, y frente a lo que distintos análisis han descrito como una “falta de contrición” por parte de Tyra Banks, las críticas hacia la empresaria no tardaron en aparecer, incluso desde exconcursantes que no participan en la docuserie.

Adrianne Curry, ganadora del primer ciclo, publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que no esperaba disculpas públicas y comentó: “No se está disculpando con ustedes. No va a arrodillarse”. Sus declaraciones se sumaron a una conversación más amplia sobre la memoria del programa y el impacto que tuvo en quienes participaron, así como sobre el destino profesional de las ganadoras, en medio de debates que señalan que ninguna logró consolidarse como figura de primera línea en la industria.

Los realizadores de la docuserie han explicado que su intención no era atacar a America’s Next Top Model, sino iniciar un debate. Daniel Sivan señaló que buscaban provocar una reacción en la audiencia: “Queremos que la gente se enoje, que también ame el documental y que lo discuta entre sí”.

Añadió que el objetivo es que la conversación continúe en torno a temas como la imagen corporal, el acoso, los límites dentro de la televisión y el momento en que una producción debería detenerse.

