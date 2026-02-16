Ricardo Darín debutó como abuelo

El actor argentino está feliz con la llegada de su nieto, Dante, hijo de Chino Darín

El actor argentino Ricardo Darín se convirtió en abuelo con el nacimiento del primer hijo de su hijo Chino Darín y la actriz Úrsula Corberó. El bebé, llamado Dante, nació el 9 de febrero de 2026 en una clínica de Barcelona, España.

(Te invitamos a leer: Amor en Carnaval: Rahab Villacrés y otros conocidos celebraron San Valentín)

En una entrevista reciente, Darín contó que desde que supo que sería abuelo se mostró muy emocionado, aunque admitió que todavía no le dio consejos de paternidad a su hijo: “No hay consejo posible. Esa es una experiencia que cada uno tiene que vivir en carne propia”, dijo.

Ricardo Darín y Guillermo Francella: El reencuentro de dos argentinos en Madrid Leer más

Según relató, él fue uno de los primeros en enterarse del embarazo porque Chino le pidió ayuda con cuestiones logísticas y le pidió prudencia: “Preferiría que no dijeras nada hasta que esto no esté confirmado, después de los tres meses”.

Lleva el nombre de Dante

Sobre el nombre, Dante —de origen italiano y con fuerte tradición cultural asociada al poeta Dante Alighieri— es un nombre cada vez más popular, aunque no tan común en Argentina, donde según registros oficiales hay relativamente pocas personas con ese nombre.

Con su característico humor, Ricardo bromeó sobre su nueva condición de abuelo y cómo cambian las percepciones con la edad: dijo que ahora entiende a figuras como Susana Giménez cuando hablaba de cómo prefería ser llamada por sus nietos.

La relación entre Corberó y Chino Darín lleva casi una década. Se conocieron en 2015 durante el rodaje de la serie La Embajada y desde entonces han mantenido una relación sólida y de bajo perfil incluso en momentos significativos.

El embarazo se confirmó en septiembre de 2025 con una imagen en redes sociales que decía: “Esto no es IA". Durante los meses previos al parto, la pareja alternó su vida entre España y Argentina, lo que alimentó la expectativa mediática sobre el lugar del nacimiento; finalmente, Barcelona fue el elegido, permitiendo el acompañamiento cercano de sus familias en este primer tramo de la crianza.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!