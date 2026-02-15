Amor en Carnaval: Rahab Villacrés y otros conocidos celebraron San Valentín

La comunicadora y el futbolista Alexander González dieron a conocer de manera oficial su relación

En 2026 San Valentín coincidió con el feriado de Carnaval, pero eso no frenó a muchas parejas para celebrar con todo. Tal fue el caso de la comunicadora Rahab Villacrés y el futbolista Alexander González, quienes durante mucho tiempo negaron su relación, pero finalmente se dejaron ver juntos y ella incluso escribió en las redes: “Les deseamos feliz Día del Amor y la Amistad”, confirmando lo que varios medios ya comentaban sobre su romance. Él juega en el Carabobo FC de Venezuela.

La modelo y exreina Valeria Gutiérrez compartió un mensaje romántico dedicado al cantante argentino Áxel: “Contigo cada día es San Valentín, porque nunca esperas una fecha para hacerme sentir amada. Celebro lo que ya vivimos todos los días: amor, risas, complicidad… y esa manera tan tuya de hacerme la mujer más feliz del mundo”, dijo.

La Flaca agradecida por la paciencia y el amor de su novio

La presentadora Fiorella Solines dedicó palabras de amor a su esposo, Felipe Zúñiga: “Te amo en todas nuestras versiones… pero la tuya de papá es mi favorita. Gracias por tanto amor para esta pequeña familia”. Su hija Filippa ya cumplió dos meses.

Por su parte, María Teresa Guerrero publicó un emotivo texto en inglés con su novio Graham Kersey, recordando el difícil proceso que vivió con el cáncer de ovarios y agradeciéndole por su amor y apoyo incondicional en los momentos más duros. “Gracias, Rocket Man, por tu paciencia, por tu inmenso amor y por quedarte cuando todo se puso patas arriba. En los días más oscuros, fuiste luz. En el miedo, mantuviste la calma. Y en la incertidumbre, elegiste tomar mi mano… sin soltarme”.

La cantante Andreína Bravo apareció sola en sus redes, pero envió un mensaje a sus seguidores: “Happy Valentín, que el amor nunca les falte”.

Nachita pasó con Jagger, la mascota de su hijo

La ex Miss Universo Ecuador Mara Topic sorprendió con una imagen en la que se la ve con unas alas de ángel, comentando: “Cupido me pidió vacaciones”.

Mientras muchas parejas optaron por cenas, flores y planes románticos, Nachita de Ruales, mamá del presentador Efraín Ruales, eligió un plan distinto: pasó el Día del Amor y la Amistad junto a Jagger, la mascota de su hijo, manifestando que cuando la vida te regala un amor real, “sin condiciones”, hay que celebrarlo.

