Miss Universo Fátima Bosch participa en desfile de Ambato por Carnaval 2026

La Miss Universo Fátima Bosch participó en la Fiesta de las Flores y las Frutas en Ambato

Mara Topic (izquierda) y Fátima Bosch (derecha) en Ecuador durante la llegada de la mexicana al aeropuerto de Quito.

Ambato amaneció con flores, música y una invitada de talla internacional. Entre carros alegóricos y espuma de carnaval, la actual Miss Universo, Fátima Bosch, se convirtió en uno de los rostros más fotografiados del desfile de la Fiesta de las Flores y las Frutas, este domingo 15 de febrero de 2026.

Su presencia forma parte de una agenda oficial de cuatro días en el país, que arrancó en Quito y continuó en la capital tungurahuense, en plena celebración del Carnaval. Desde su llegada, la reina de belleza generó expectativa tanto en medios como en redes sociales.

#EntérateTH🗣️|👑🇪🇨Entre música, aplausos y abrazos, @bosch_fatima, @MissUniverse 2025, llegó a Ecuador, donde fue recibida en medio de un ambiente de fiesta.

La reina de belleza continúa con su tour global y ahora tocó arribar al país sudamericano, donde el cariño no se hizo… pic.twitter.com/Lyaar6Rpf1 — Tabasco HOY (@TabascoHOY) February 15, 2026

Fátima Bosch en Ecuador: llegada a Quito y recibimiento

La noche del sábado 14 de febrero, Bosch aterrizó en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito. Fue recibida por Mara Topic, Miss Universo Ecuador 2024, en un acto que marcó el inicio de su visita oficial.

El recibimiento no fue únicamente protocolar. La Miss Universo compartió con músicos que la esperaban en la terminal aérea y se sumó al ambiente festivo. Bailó, saludó a seguidores e incluso interactuó con un fanático disfrazado de dinosaurio, escenas que rápidamente se viralizaron.

En medio del entusiasmo, lanzó espuma de carnaval a los reporteros que cubrían su llegada, un gesto que reflejó su disposición a integrarse a las tradiciones ecuatorianas.

Una visita que se mueve en redes

Los videos y fotografías de Fátima Bosch en Ecuador circularon ampliamente en plataformas digitales. La espontaneidad de la reina y su cercanía con el público impulsaron la conversación en torno a su visita.

Su presencia no solo despertó interés por el certamen internacional, sino también por las celebraciones locales del Carnaval.

Protagonista del desfile en Ambato

Tras su paso por Quito, Bosch se trasladó a Ambato para participar en el tradicional desfile de la Fiesta de las Flores y las Frutas, uno de los eventos más representativos del país.

La mañana de este domingo, recorrió las principales calles de la ciudad en un carro alegórico de gran tamaño. Durante el trayecto, saludó a los asistentes que se congregaron para presenciar el evento, que cada año reúne a miles de personas.

Acompañada por reinas nacionales

En el desfile también participaron Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025; Ana Isabel Cobo, Miss Supranational Ecuador; y Martina Salcedo, Reina de Ambato y anfitriona de la festividad.

La presencia conjunta de estas representantes de la belleza reforzó el carácter simbólico y promocional del evento, que busca destacar la riqueza cultural y turística de Ambato.

Impacto de Fátima Bosch en Ecuador

La visita de una Miss Universo al país tiene relevancia en distintos ámbitos. En este caso, la participación de Fátima Bosch en la Fiesta de las Flores y las Frutas se enmarca en una estrategia de proyección internacional y promoción turística.

Su agenda de cuatro días contempla actividades oficiales que fortalecen la visibilidad de Ecuador en el escenario global, en una de las temporadas festivas más importantes del año.

