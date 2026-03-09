Sucesión en Irán: Mojtaba Jameneí asume el poder en plena guerra con Israel

La cúpula clerical de Irán oficializó este domingo 08 de marzo, el ascenso de Mojtaba Jameneí como el tercer guía espiritual de la República Islámica. La designación del hijo del fallecido Alí Jameneí surge como un acto de desafío directo frente a las advertencias de Estados Unidos e Israel, en un momento donde la región se mantiene en vilo tras la escalada bélica.

Nueve días después de los ataques que acabaron con la vida del ayatolá Jameneí, la Asamblea de Expertos apresuró el cónclave para evitar un vacío de poder. Según el comunicado oficial del órgano clerical, la elección fue el resultado de un "voto decisivo", reafirmando la continuidad del sistema teocrático pese a las amenazas externas.

Tensión diplomática con la Casa Blanca

El nombramiento se produce en un clima de hostilidad verbal con Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, ya había minimizado la figura del joven sucesor calificándolo como un "peso ligero". Horas antes del anuncio, el mandatario republicano insistió en que cualquier designación debería contar con el beneplácito de su administración: "Si no obtiene nuestra aprobación, no va a durar mucho", sentenció.

La respuesta desde Teherán fue inmediata y tajante. El ministro de Exteriores, Abás Araqchi, aclaró que la decisión corresponde exclusivamente a la soberanía de su nación. "Irán no permitirá que nadie interfiera en nuestros asuntos internos", afirmó el canciller, exigiendo además que Trump se disculpe con los pueblos de la región por el inicio del conflicto.

Un perfil forjado en la línea dura

Mientras la retórica sube de tono, el perfil de Mojtaba Jameneí genera cautela internacional. Se le identifica con el ala más conservadora del régimen debido a sus estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria, el brazo ideológico de las fuerzas armadas. Por su parte, el ejército israelí ya ha advertido que no dudará en "atacar" a cualquier figura que asuma la sucesión del fallecido ayatolá.

