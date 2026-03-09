Arrestan a mujer por ataque armado a la residencia de Rihanna en California

Un rifle AR-15 y un Tesla blanco: los detalles del violento ataque que puso en riesgo la vida de Rihanna y su familia

Rihanna, en una aparición pública previa. Su residencia en California fue blanco de un ataque armado que derivó en la detención de una mujer.

La tranquilidad de Beverly Hills se vio sacudida este domingo 08 de marzo, por un violento ataque armado contra la residencia de la estrella del pop, Rihanna. Una mujer de 30 años, cuya identidad aún se mantiene bajo reserva, fue capturada tras descargar una decena de disparos con un rifle de asalto AR-15 contra la propiedad de la cantante, mientras esta se encontraba en el interior.

El incidente ocurrió a plena luz del día, cerca de las 13:20 hora local. Según reportes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), al menos cuatro proyectiles impactaron en la estructura de la mansión —valorada en 14 millones de dólares— y uno de ellos logró atravesar las paredes. Pese a la magnitud del ataque, la intérprete de 'Umbrella' resultó ilesa y, hasta el momento, ha optado por el silencio absoluto.

Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años Leer más

Intervención policial y captura de la sospechosa

Tras el tiroteo, la sospechosa intentó huir a bordo de un Tesla blanco, pero el despliegue policial fue implacable. Agentes en helicóptero rastrearon el vehículo hasta el estacionamiento de un centro comercial en Sherman Oaks, a unos 12 kilómetros de la escena del crimen. Al ser interceptada, la policía halló dentro del coche el rifle de asalto y siete casquillos, confirmando que los disparos se realizaron desde el interior del automóvil.

Aunque las autoridades no han confirmado si la pareja de la artista, el rapero A$AP Rocky, y sus tres hijos pequeños estaban presentes, fuentes cercanas a la familia aseguraron al California Post que todos se encuentran fuera de peligro. El móvil del ataque sigue siendo un misterio, mientras la mujer permanece bajo custodia.

Un historial de acoso y vulnerabilidad

Este no es el primer susto que vive la originaria de Barbados en su propio hogar. En 2018, un intruso identificado como Eduardo León vulneró su seguridad en Hollywood Hills, permaneciendo dentro de la vivienda por 12 horas antes de ser descubierto. Aquel incidente terminó con una orden de alejamiento de una década; sin embargo, este nuevo atentado eleva la alarma sobre la seguridad de las celebridades en California frente a ataques con armas de guerra.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!