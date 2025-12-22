¿De qué murió James Ransone? Autoridades revelan la causa de muerte del actor de 'IT'

El actor de la segunda película de It falleció en Los Ángeles.

El actor estadounidense James Ransone, conocido por interpretar a Ziggy Sobotka en la segunda temporada de The Wire y a Eddie Kaspbrak adulto en It: Chapter Two, falleció en Los Ángeles a los 46 años. Según el informe del médico forense del condado de Los Ángeles, citado por la revista People, la muerte de James Ransone se registró el viernes 19 de diciembre y todo apunta a que se trató de un suicidio mediante ahorcamiento.

Por su parte, TMZ informó que el Departamento de Policía de Los Ángeles acudió a una residencia tras recibir un aviso. Los agentes levantaron un reporte de investigación de fallecimiento, en el cual se descartaron signos de actividad criminal.

La carrera de James Ranson

Nacido en Baltimore en 1979, James Finley Ransone III estudió en el George Washington Carver Center for Arts and Technology y más tarde en la School of Visual Arts de Manhattan. Su primera aparición en cine fue en The American Astronaut (2001), pero alcanzó notoriedad en 2003 con su papel de Ziggy en The Wire, un personaje complejo que reflejaba la crudeza de la vida en el puerto de Baltimore.

En 2019, Ransone interpretó a Eddie Kaspbrak adulto en It: Chapter Two, compartiendo pantalla con Jessica Chastain, James McAvoy y Bill Hader. También trabajó en películas de terror como Sinister, Sinister 2 y The Black Phone, bajo la dirección de Scott Derrickson, quien lo recordó como un actor de enorme entrega y versatilidad.

Su trayectoria incluyó participaciones en series como Generation Kill, Bosch y Poker Face, consolidando un perfil artístico ligado a personajes intensos y emocionalmente complejos.

Circunstancias y legado

El informe forense detalló que Ransone fue hallado en un cobertizo en Los Ángeles y que la causa de muerte fue suicidio por ahorcamiento. No se encontraron indicios de violencia externa.

Su fallecimiento también reavivó la atención sobre declaraciones que hizo en 2021, cuando denunció públicamente haber sido víctima de abuso sexual en su infancia y criticó la falta de acción de las autoridades de Baltimore. Estas revelaciones marcaron un capítulo doloroso en su vida y ahora son parte del contexto en que se analiza su muerte.

