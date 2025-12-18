J.Lo, Ben Affleck y Jennifer Garner: su desacuerdo en vísperas navideñas

Las tensiones entre el trío de estrellas se han avivado durante la última semana, a raíz de un incómodo encuentro en las instalaciones escolares de Emme y Seraphina, de 15 y 16 años.

Emme es hija de J.Lo y del cantante estadounidense Marc Anthony, mientras que Seraphina es fruto del matrimonio entre Ben Affleck y Jennifer Garner.

El momento reunió a los tres artistas en un mismo espacio, sin embargo, debido a un pasado turbulento marcado por conflictos y supuestas infidelidades, no se les vio interactuar entre sí.

Por el contrario, López optó por mantener distancia de Affleck y Garner, quienes acudieron juntos en cumplimiento de su acuerdo de crianza compartida, pese a estar divorciados. Fue Samuel, el hijo menor de la expareja, quien intercambió algunas palabras con la cantante, al igual que Emme lo hizo con Affleck.

Ben Affleck awkwardly reunites with exes Jennifer Lopez and Jennifer Garner at their kids’ school play https://t.co/DWD47jjxxn pic.twitter.com/rLx344WcjX — Page Six (@PageSix) December 14, 2025

El origen de la disputa entre las celebridades

La llamada ‘pesadilla navideña’ surge unos días después cuando J.Lo propone pasar la Navidad en familia, aunque estos planes no contemplan la presencia de la intérprete de 13 Going on 30. A pesar del deseo de López de compartir las fiestas con los hijos de su exesposo, Violet, Seraphina y Samuel, la propuesta excluye a su madre, quien no se muestra de acuerdo ante estos planes.

Una fuente cercana confesó: “Ben tuvo exactamente el mismo problema el año pasado, pero terminó encontrando una solución al dividir su tiempo en Los Ángeles entre J.Lo y Garner”. No obstante, esta vez la insistencia de la intérprete de On the Floor no parece ceder.

Ben Affleck’s holiday nightmare! J.Lo is pushing hard for a reunion trip with all the kids — but Jennifer Garner is refusing to rearrange her plans, sparking major tension. More details at the link below. (📸: MEGA) https://t.co/bX0M0Y9Hw8 pic.twitter.com/suhMXH8nnB — Radar Online (@radar_online) December 17, 2025

