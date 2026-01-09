Expreso
Cartas de lectores: La ocupación cubana de Venezuela

La pomposa prédica de ‘soberanía, autodeterminación y lucha contra el intervencionismo’ es propaganda hueca

Venezuela sufre desde hace 25 años ocupación de facto del ‘imperio cubano’. La isla cárcel fue el primer narcoestado con el patrón Escobar, y colonizó el país caribeño parasitando sus recursos naturales con Hugo Chávez. El monopolio de ocupación se franquicia ‘constitucionalmente’ vía Socialismo Siglo XXI, ‘progresismo’ o neocomunismo. 

La CIA sabe que las ‘Avispas Negras’ del G2 cubano impusieron regímenes títeres en África. En Venezuela, 32 topos castristas fueron ‘fumigados’ en la extracción de Maduro, pues sus órdenes eran ‘suicidarlo’ cual ‘mártir revolucionario’. 

En los 70 lo hizo el anillo del G2 cubano que asesinó a Allende en la fallida cubanización chilena. Venezuela desnuda a los progres como los reales ‘vendepatria’ que entregan su país a las leyes cubanas. El ejército castrista maneja al régimen de Caracas con narrativas ‘made in La Habana’. 

La pomposa prédica de ‘soberanía, autodeterminación y lucha contra el intervencionismo’ es propaganda hueca.

Paúl Tapia Goya

