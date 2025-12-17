El incómodo momento entre Ben Affleck, Jennifer Lopez y Jennifer Garner

Los tres coincidieron en un evento de sus hijos. Ben Affleck y Jennifer Garner no cruzaron palabras con Jennifer Lopez

Jennifer Lopez y Ben Affleck vivieron una historia que conquistó a sus seguidores. De ese amor, solo queda la mansión de Beverly Hills.

Un teatro escolar en Los Ángeles se convirtió en el punto de encuentro de tres celebridades: Ben Affleck, Jennifer Lopez y Jennifer Garner. En otra circunstancia, habría sido el escenario ideal para que compartieran un momento familiar junto a sus hijos; sin embargo, esta vez, el pasado dejó una evidente huella de tensión.

RELACIONADAS Jennifer Lopez deslumbra en Nueva York con un look rojo de Alta Costura

La coincidencia se dio durante la presentación navideña de Seraphina, de 15 años, hija de Affleck y Garner, y Emme, de 16, hija de Lopez y Marc Anthony, quienes son amigas y actuaron juntas en la obra teatral. A este grupo se sumó Samuel, hijo del actor, quien mantiene una relación cercana con la cantante neoyorquina.

En 2002, Affleck inició una relación con Jennifer Lopez durante el rodaje de la película Gigli. Dos años después, pese a haberse comprometido, la pareja decidió poner fin a su romance, argumentando la fuerte presión mediática a la que estaban sometidos.

Ese mismo año, el actor de Batman comenzó una relación con Jennifer Garner, protagonista de 13 Going on 30, con quien se casó un año después en una ceremonia privada. De su matrimonio nacieron Violet, Seraphina y Samuel.

En 2015, Affleck y Garner anunciaron su separación, no obstante, la distancia nunca fue total, ya que ambos priorizaron la crianza compartida de sus hijos.

Reina de Guayaquil: Abby Riqueros habla tras no ser coronada por Jennifer Tutivén Leer más

Jennifer Lopez volvió a escena en 2021, cuando ella y Affleck retomaron su relación tras casi dos décadas de separación. La pareja celebró su boda junto a familiares y amigos, aunque el reencuentro no fue definitivo: en 2024 anunciaron su separación, un distanciamiento que ya había sido anticipado por diversos medios.

¿Qué conversaron las celebridades?

A pesar de la tensión y de la historia compartida, las interacciones se desenvolvieron con cordialidad. Affleck no mantuvo conversaciones directas con Jennifer Lopez, mientras que Garner se limitó a acompañar a su hija, sin intercambiar palabras con la intérprete de On the Floor.

Por su parte, Emme, hija de la cantante, sostuvo una conversación prolongada con el actor, mientras Lopez observaba la escena sin involucrarse. En contraste, Samuel, el hijo menor de Affleck y Garner, aprovechó la ocasión para entablar un diálogo con Jennifer Lopez, sin que Garner interviniera.

Estos gestos volvieron a evidenciar la cercanía entre Lopez y el hijo menor de Affleck y Garner. En ocasiones anteriores, ambos ya habían sido vistos paseando juntos, en solitario, por los pasillos de un centro comercial.

Ben Affleck Sees Both Jennifer Garner and Jennifer Lopez at Son Samuel's Show https://t.co/jAPP9tuJlg pic.twitter.com/bfa4jw3ERX — TMZ (@TMZ) December 14, 2025

La relación de Affleck con Garner

La dinámica de la expareja no concibe su ruptura como un obstáculo para la crianza de sus tres hijos, por el contrario, ambos han optado por mantener una cercanía que les permita afrontar de manera conjunta los asuntos familiares.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein: el consejo de Ben Affleck que lo dice todo Leer más

Una fuente cercana al actor asegura que Ben se siente “bendecido” al compartir tiempo con Garner y sus hijos, ya que con ella puede mostrarse tal como es, gracias a la historia que los une como padres.

RELACIONADAS Jennifer Lopez y Ben Affleck no logran vender su casa millonaria en Beverly Hills

Algunos medios, como Page Six, señalan que a Affleck le gustaría tener una segunda oportunidad con Jennifer Garner, sin embargo, la actriz mantiene actualmente una relación marcada por rupturas y reconciliaciones con el empresario John Miller.

Por su parte, Jennifer Lopez prioriza el vínculo con sus hijos y no se ha evidenciado ningún conflicto que implique una confrontación directa entre la cantante y Garner.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!