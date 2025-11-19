Reina de Guayaquil: Abby Riqueros habla tras no ser coronada por Jennifer Tutivén

La nueva soberana de Guayaquil explicó cuál es su relación con la Reina de Guayaquil 2024

La ausencia de Jennifer Tutivén, Reina de Guayaquil 2024, en la gala del 15 de noviembre continúa generando interrogantes. Este año la corona no fue entregada físicamente por la soberana saliente, y la coronación de Abby Riqueros se desarrolló sin su presencia en el escenario, alejándose de la tradición protocolaria del certamen. Tampoco tuvo una publicación de despedida en las redes sociales oficiales.

Consultada por EXPRESIONES, Abby Riqueros, actual Reina de Guayaquil, responde con serenidad y una postura prudente sobre lo sucedido:

“Este reinado es histórico en todos los sentidos. El que se dé en noviembre fue mágico porque por un momento pensamos que no se iba a dar. Pero yo estaba segura: se va a dar, porque es algo cívico, es algo que se da todos los años y que todos esperamos", comentó.

Sobre la relación previa con Tutivén durante la preparación, afirma: “Conversamos unas veces y todo bien, la verdad. Todo bien con ella.”

Sin embargo, entre ambas no ha habido un acercamiento posterior a la gala: “No hemos conversado. Estaba concentrada en mi itinerario, la ropa, el maquillaje, madrugar… en todo lo que tenía que hacer.”

También se le preguntó directamente si conocía las razones de esta ausencia: “No podría darte declaraciones porque es información que no sé. No tengo conocimiento de eso. Y aparte recién entré.”

Abby mira hacia adelante y mantiene su compromiso con el protocolo para su propio relevo:

“Claro que me encantaría estar el próximo año para entregar la corona. Me gustaría hacer mi trabajo totalmente.”

Abby Riqueros al ser coronada por Tahíz Panus. Cortesía

La versión de Tutivén: un mensaje público y diplomático

Aunque no estuvo presente, Jennifer Tutivén sí se pronunció en redes sociales y publicó un mensaje en Instagram dirigido a las nuevas dignidades:

“Aprovecho para felicitar a las nuevas soberanas @abbyriqueros @yamilavag @paulavelizc , esperando que sea un año maravilloso y recuerden: ‘Siempre serán ustedes quienes hagan del título una vocación de servicio, más no el título a ustedes’".

Sus palabras han sido interpretadas como un cierre cordial de su año de reinado y, a la vez, como una reflexión sobre el rol social y la responsabilidad detrás de la corona.

Abby y su misión: inclusión real

Mientras la conversación pública continúa, Abby dirige su mirada al trabajo social que promete marcar su reinado. Su proyecto 21 Razones busca impulsar oportunidades y visibilidad para personas con síndrome de Down, inspirada por su hermana mayor, Brisa.

“Quiero crear una base que inicie desde la ciudad que me vio crecer y termine en muchos años, en todos los países.”

Para ella, la corona no es un accesorio: es una plataforma de acción.

El debate sobre la ausencia de Tutivén escaló al ámbito político. La concejala Blanca López denunció que, durante la sesión del Concejo del martes 18 de noviembre, le apagaron la cámara y el micrófono cuando cuestionaba la falta de pronunciamiento sobre la no invitación de la reina saliente al evento del sábado 15.

Según López, su intervención buscaba pedir claridad institucional: “Nuestra postura no es contra la administración, del alcalde o los directores; es de solidaridad. Han pasado más de tres días y no hay pronunciamiento.”

La edil sostuvo que fue la vicealcaldesa Tatiana Coronel quien solicitó cortar su conexión, algo que espera comprobar con un video de la sesión.

El Municipio, en cambio, afirma que la transmisión “se realizó completa de acuerdo con el orden del día”. Sin embargo, el video de la sesión fue retirado del canal oficial de la Alcaldía en YouTube.

López insistió en que el tema debe ser aclarado públicamente: “El Municipio tendrá que responder. Bajar la transmisión o cortar las partes que no les interesen no debe pasar…”

La concejala adelantó que pedirá reunirse con el alcalde Aquiles Álvarez para solicitar una explicación formal.

