Reina de Guayaquil 2025: Abby Riqueros, una corona bajo la lluvia

La gala de coronación dejó a los presentes empapados de alegría por la nueva soberana

Guayaquil no le teme al agua, aunque esté vestida de gala. La noche del 15 de noviembre, en la Concha Acústica del Parque Samanes, la ciudad eligió a su nueva representante en una ceremonia que tuvo de todo: lágrimas, música, discursos de fuerza y, sobre todo, una lluvia que puso a prueba el glamour de los asistentes.

El reloj marcaba las 20:21 cuando comenzó la primera salida oficial. Samantha Quenedit, Miss Grand Ecuador 2025, interpretaba Perreo y guaracha mientras las 16 candidatas avanzaban seguras en traje casual. Nadie creería que, en cuestión de minutos, la elegancia caminaría al borde del caos climático.

La llovizna llegó sin ser invitada. El público buscó cubrirse como pudo; los jurados recibieron una carpa improvisada en medio del desfile de gala para proteger el veredicto más importante de la noche. Los tacones no titubearon. Tampoco las sonrisas.

El jurado estuvo integrado por Soledad Diab, David Norero, Carolina Aguirre, Doménica Franco e Ivana Irizarry. PERIODISTA: ALEJANDRO PUGA AG-EXTERNOS. Joffre Flores// EXPRESO

El show debía continuar. Y continuó. Entre paraguas, fundas plásticas para protegerse del agua, y claro está, luces y pirotecnia, las salientes dignidades Milena Bastidas y María José Silva ofrecieron sus discursos, recordando su año de trabajo social junto al Municipio de Guayaquil. Un contraste evidente flotó en el aire: la reina saliente, Jenniffer Tutivén, nunca subió al escenario ni fue mencionada por la organización. Su ausencia se convirtió en un protagonista silencioso. Sin embargo, Jenniffer no se quedó callada. Paralelamente al evento, la reina 2024 subió un video recopilatorio de su trabajo para que no quede duda que tuvo mucho vínculo con la comunidad.

Los paraguas salvaron a más de un invitado de mojarse en la Concha Acústica. PERIODISTA: ALEJANDRO PUGA AG-EXTERNOS. Joffre Flores// EXPRESO

EXPRESIONES intentó acercarse a conversar con los directivos de Reina de Guayaquil pero fueron esquivos sobre este tema. Johann Vera fue el otro artista ecuatoriano que participó en el evento. Sobre el escenario interpretó un popurrí de sus mejores temas como Clóset, Aquí hay algo y Simplemente amigos.

En esta ocasión fueron siete las chicas seleccionadas como finalistas antes de que ocurriera el gran momento de la noche, la coronación.

Yamila Vanil, virreina de Guayaquil y Abby Riqueros, reina de Guayaquil. Joffre Flores// EXPRESO

Así es Abby Riqueros

Abby Riqueros tiene 22 años y estudia Administración de Empresas. Es una de ocho hermanos y asegura que allí aprendió todo lo esencial: paciencia, respeto, trabajo en equipo y valentía. En su intervención final habló desde esa experiencia íntima: “Tengo a mis hermanos apoyándome a que hable con el corazón y sea valiente”, dijo con voz firme al ver la pancarta gigante que agitaban desde el público. Su proyecto social El taller de nadie busca generar inclusión real para niños y jóvenes con discapacidad, creando alianzas que les permitan acceder a proyectos formativos y oportunidades de desarrollo.

Su primera misión como reina comenzará de inmediato: liderará la campaña Mágica Navidad, el 20 de diciembre en el mismo escenario que la vio coronarse bajo la lluvia. Su vestido también fue uno de los más aplaudidos de la noche.

Jenniffer Tutivén tuvo respaldo de concejala

La controversia por la ausencia de Jennifer Tutivén en la gala final del reinado sumó un nuevo capítulo cuando la concejala y exvicealcaldesa de Guayaquil, Blanca López, se hizo presente en los comentarios de la publicación de despedida que la joven compartió en redes sociales.

En su mensaje, López elogió públicamente la gestión de Tutivén como soberana:

“Hiciste un trabajo maravilloso. A veces brillar demasiado no agrada a unos pocos, pero la ciudad, que vio y sintió tu presencia, lo recordará siempre. Éxitos siempre, querida Jenn”.

Estas palabras no pasaron desapercibidas. Al contrario, fueron interpretadas como un respaldo directo a la reina saliente y, al mismo tiempo, como una crítica velada a la decisión de no incluirla en el evento final. Que provenga de una figura política con trayectoria en el Municipio elevó el tono de la discusión pública y abrió nuevas preguntas sobre la gestión detrás del certamen.

El apoyo de López reavivó las dudas que rondan el caso: ¿Hubo motivos institucionales para dejar fuera a Tutivén? ¿Se trató de una decisión administrativa o de un desacuerdo con su rol durante el año? Aunque no existe confirmación oficial sobre las causas, el posicionamiento de la concejala hizo que la conversación trascendiera el entretenimiento y se instalara también en el terreno político. La polémica sigue abierta.

