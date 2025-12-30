Ranking: los 10 jugadores más caros de la LigaPro al cerrar el 2025
Estos son los diez jugadores con mayor valor en el mercado internacional
El futbol ecuatoriano ha logrado revalorizarse en el mercado internacional gracias al surgimiento de figuras directamente desde la cantera de equipos como Independiente del Valle y Liga de Quito, además de los deportistas extranjeros que lograron hacerse notar dentro de LigaPro.
Dentro de este top, es evidente la supremacía de Independiente del Valle, ya que seis de los jugadores más costosos del campeonato ecuatoriano son parte del conjunto 'Rayado', dos de ellos cerca de irse al fútbol europeo para seguir desarrollándose deportivamente.
Además de la superioridad de los 'Negriazules', la de los equipos de la Sierra es aún mayor, ya que únicamente un jugador pertenece a un equipo de la Costa.
Los 10 jugadores más caros de LigaPro en 2025, según Transfermarkt
Mercado, de Independiente del Valle, encabezó el ranking de los jugadores más caros del torneo con una cotización de 5,5 millones de dólares, seguido por su compañero Justin Lerma y Bryan Ramírez, de Liga de Quito, ambos valorados en 3 millones. La lista la completan Darwin Guagua y Claudio Spinelli, también de Independiente del Valle, con 2 millones; Gonzalo Valle (LDU), Joaquín Valiente (Barcelona SC) y Jordy Alcívar (IDV), con 1,8 millones; además de Carlos Gruezo, recientemente salido de Liga de Quito, y Guido Villar (IDV), ambos tasados en 1,5 millones de dólares, confirmando el protagonismo de IDV en el mercado local.
- Patrik Mercado (IDV): $5,50 millones
- Justin Lerma (IDV): $3,00 millones
- Bryan Ramírez (LDU): $3,00 millones
- Darwin Guagua (IDV): $2,00 millones
- Claudio Spinelli (IDV): $2,00 millones
- Gonzalo Valle (LDU): $1,80 millones
- Joaquín Valiente (BSC): $1,80 millones
- Jordy Alcívar (IDV): $1,80 millones
- Carlos Gruezo (Recientemente salió de LDU): $1,50 millones
- Guido Villar (IDV): $1,50 millones