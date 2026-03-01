Estados Unidos confirma ataque de Irán contra la principal refinería de Haifa

La refinería de Haifa, operada por Bazan Group, es la más grande de Israel.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmó este 1 de marzo de 2026 que la ofensiva de misiles ejecutada por Irán alcanzó la refinería petrolera de Haifa, la instalación de procesamiento de crudo más grande ubicada en el norte de Israel.

Un misil alcanzó la refinería

Hasta el momento, los servicios de emergencia locales únicamente habían reportado un herido leve en la ciudad costera, sin especificar que los proyectiles impactaron el complejo industrial perteneciente al grupo Bazan, el cual ya había suspendido sus operaciones de forma preventiva al inicio de los bombardeos.

El reporte del Comando Central, encargado de las operaciones norteamericanas en Medio Oriente, transparentó la amplitud geográfica y civil de las represalias iraníes. A través de un informe técnico, el mando militar detalló que la caída de proyectiles no se limitó a cuarteles de defensa.

La lista de impactos incluye infraestructura de conectividad comercial y civil, como los aeropuertos internacionales de Dubái, Kuwait y Erbil (Irak). Asimismo, se registró la caída de misiles en el puerto comercial emiratí, complejos hoteleros en Baréin y áreas netamente residenciales en Israel y Catar.

Con la difusión de este catastro de daños, Washington desmiente categóricamente la versión oficial difundida por el Gobierno de Teherán. Estados Unidos tildó de "mentira" el argumento iraní que aseguraba que sus operaciones militares se dirigieron única y exclusivamente contra bases militares e instalaciones logísticas extranjeras en el Golfo Pérsico.

Breaking | An impact was reported near Haifa following the latest Iranian missile strike. pic.twitter.com/D23fBVkODP — Quds News Network (@QudsNen) March 1, 2026

