Desborde de río colapsó tubería de agua potable en el norte peninsular

Un técnico de la Junta de Agua Potable de Manglaralto trata de poner a buen recaudo la tuberia principal de agua que abastece a tres comunas del norte peninsular

El invierno volvió a mostrar su rostro más feroz. Un torrencial aguacero, acompañado de intensas tormentas eléctricas, que comenzó en la madrugada del domingo y se prolongó hasta la mañana, desató el caos en la zona norte peninsular.

La furia del agua dejó calles convertidas en ríos, puentes de madera destruidos y más de una treintena de poblaciones afectadas. En las comunas Sinchal, Barcelona, Loma Alta y El Suspiro, la lluvia no dio tregua. Las calles quedaron anegadas, los riachuelos improvisados se desbordaron y el agua cubrió gran parte de las vías, dificultando la movilidad y generando temor entre los habitantes.

Una escena similar se vivió en Libertador Bolívar, donde la avenida principal terminó convertida en un caudaloso río que arrastraba lodo y escombros a su paso. La situación fue aún más crítica en San Antonio, donde un puente de madera no resistió la embestida del afluente y colapsó, dejando incomunicados a varios sectores.

En Dos Mangas, el río bloqueó la vía de ingreso a la población: el agua cruzó por encima del puente badén y el paso vehicular quedó suspendido durante varias horas, mientras los moradores observaban con impotencia cómo la corriente dominaba el panorama.

Sin embargo, el golpe más duro llegó cuando técnicos de la Junta de Agua Potable de la parroquia Manglaralto confirmaron el colapso de la tubería principal que abastece a tres comunidades. El conducto, que atraviesa el río en la comuna Cadeate, cedió ante la presión del caudal.

“El tubo principal colapsó y el servicio de agua potable ha sido suspendido. Esperamos que el caudal disminuya para iniciar la reparación”, informó Roberto Borbor, funcionario de la empresa de agua. Decenas de familias quedaron, de un momento a otro, sin el líquido vital.

El cierre de la Ruta del Spondylus se dio en la mañana de este domingo en la zona norte peninsular por el colapso del alcantarillado sanitario debido a las lluvias JOFFRE LINO

Cierre momentáneo de vía por colapso de lagunas de oxidación



Como si fuera poco, también se reportó el colapso de las lagunas de oxidación del sistema de alcantarillado sanitario en Libertador Bolívar. Las aguas residuales se desviaron hacia los afluentes que atraviesan los sectores San Antonio y Cadeate, generando alarma por una posible contaminación ambiental.

La indignación no tardó en estallar: un grupo de habitantes cerró momentáneamente la Ruta del Spondylus para exigir atención urgente. “No es posible que se atente así contra nuestra salud. Queremos soluciones inmediatas”, reclamó uno de los manifestantes.

Los sectores rurales de la provincia de Santa Elena son los más afectados por el fuerte invierno, que deja a su paso destrucción, desesperación y comunidades enteras clamando ayuda. Las autoridades evalúan los daños para coordinar la llegada de asistencia y ejecutar las reparaciones necesarias.