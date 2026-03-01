Cortes de luz en Santa Elena tras evento en subestación de Celec

Celec EP informó que un evento en la subestación provocó la desconexión hacia CNEL y posibles cortes de luz en la provincia

Un evento registrado en la subestación Santa Elena provocó la desconexión de carga eléctrica hacia CNEL EP la noche del 28 de febrero.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) informó que, a través de su unidad de negocio Transelectric, se registró el incidente a las 18:45 en la subestación Santa Elena, lo que ocasionó la desconexión de carga hacia la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP).

Según el comunicado difundido este 1 de marzo de 2026, personal técnico especializado realiza labores de revisión y pruebas para detectar la falla en el equipamiento.

¿Qué causó la falla en la subestación Santa Elena?

Aunque no se han detallado las causas específicas del evento, la entidad indicó que, una vez detectado el problema, se ejecutarán las acciones necesarias para solventar el desperfecto y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Las labores se desarrollan en coordinación con el CENACE, priorizando la entrega progresiva del suministro eléctrico, especialmente durante las horas de mayor demanda.

Posibles afectaciones en la provincia

Mientras continúan los trabajos técnicos, la empresa advirtió que podrían presentarse afectaciones temporales en el servicio eléctrico en determinados sectores de la provincia de Santa Elena.

