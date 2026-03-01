Viceprefecta de Azuay habría suplantado identidad durante operativo de tránsito

La autoridad fue sentenciada por conducir en estado de ebriedad

La viceprefecta de Azuay fue sentenciada por conducir en estado de ebriedad.

La viceprefecta de Azuay, Alexandra Quintanilla fue detenida durante un operativo de control de tránsito en el que se habría negado a realizarse la prueba de alcoholemia y suplantado su identidad.

Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado, 28 de febrero de 2026, en medio de un operativo realizado en la bajada de Todo Santos, centro de Cuenca, mientras la autoridad conducía un vehículo en aparente estado de ebriedad.

Proceso judicial

Según consta en el parte del agente de tránsito de la Empresa de Movilidad de Cuenca (EMOV EP), Quintanilla se negó a realizarse la prueba de alcoholemia y se habría identificado verbalmente y luego mostrando una fotografía en su celular bajo el nombre de otra persona.

En medio del procedimiento legal Quintanilla habría presentado complicaciones en salud por lo que fue trasladada hasta el Hospital José Carrasco Arteaga donde permaneció internada por varias horas. Tras su recuperación la jueza sentenció a la viceprefecta del Azuay a 30 días de prisión por conducir en estado de ebriedad, además le impuso una multa de tres salarios básicos unificados y le suspendió la licencia de conducir por 60 días.

Sin embargo, el tema de la presunta suplantación de identidad está pendiente de resolverse. El Código Integral Penal sanciona el delito de suplantación de identidad con hasta tres años de prisión. En el proceso judicial consta que la viceprefecta "indujo al error a la agente civil de tránsito en el procedimiento provocando una serie de inconsistencias con su identidad".

Pronunciamiento oficial

Juan Cristóbal Lloret, prefecto de Azuay, emitió un pronunciamiento sobre los hechos registrados y aseguró que "la ley se aplica por igual a todas las personas"

Además, puntualiza que no se trata de un asunto institucional ni que involucra bienes de la prefectura por lo que Quintanilla "deberá responder como ciudadana ante la autoridad".

El Movimiento Revolución Ciudadana de Azuay también emitió un pronunciamiento donde puntualizó que “las actuaciones de la vida privada de las autoridades electas son de responsabilidad personal y no representan ni comprometen a nuestra organización política”.

