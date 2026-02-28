Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

caldo de bola
    • El caldo de bola forma parte de la tradición ecuatoriana.freddy briones

    Dónde comer caldo de bola en Guayaquil: tradición y sabor en tres locales

    El caldo de bola es un plato tradicional ecuatoriano que encanta el paladar de muchos 

    Guayaquil es una ciudad que se saborea en cada esquina, y uno de sus platos más emblemáticos es el caldo de bola, esa sopa contundente que mezcla tradición, sazón y memoria familiar. Tres restaurantes han convertido este plato en su bandera y lo ofrecen con estilos distintos, pero siempre con el mismo objetivo, brindar un plato de calidad y lleno de sabor. Aquí te contamos dónde encontrarlos, cuánto cuesta disfrutar de sus caldos y por qué se han convertido en los favoritos de la gastronomía guayaquileña.

    RELACIONADAS

    El Jardín: tradición que atraviesa generaciones

    Ubicado en la esquina de Chimborazo y Venezuela, el restaurante El Jardín es un verdadero referente gastronómico de Guayaquil. Con 44 años de historia, este local ha convertido el caldo de bola en su plato insignia, al punto de organizar festivales anuales con versiones innovadoras como el caldo de bola molecular, de cangrejo o de mariscos.

    jardin
    El caldo de bola es el plato estrella del restaurante El Jardín en el centro sur de Guayaquil.freddy briones

    Su horario de atención es de lunes a domingo, de 08:15 a 15:45, y su menú ofrece dos opciones destacadas: el caldo de bola tradicional a $5,85, y el caldo de bola mar y tierra a $7,85, con bola rellena de carne de res y un caldo enriquecido con camarones, calamar y pescado. Los clientes suelen acompañarlo con arroz, cocolón, aguacate e incluso huevo duro, creando combinaciones únicas que reflejan el gusto de los llamados 'Jardín Lovers'.

    RELACIONADAS

    El secreto de su éxito está en la calidad de los ingredientes: el maní tostado y molido en casa, el relleno de carne preparado durante cuatro horas y un refrito que garantiza sabor intenso. Tres generaciones de clientes han mantenido viva esta tradición, consolidando al Jardín como un ícono de la cocina ecuatoriana. En redes sociales están como @restaurant.eljardin.

    Mi Gente: sabor familiar y sopas abundantes

    Con dos sucursales: una en Vía a la Costa, km 14, Costalmar Shopping, y otra en Urdesa, Circunvalación Sur y Todos los Santos, Mi Gente nació del sueño de una pareja que quiso crear un restaurante familiar con comida casera y abundante.

    caldo de bola
    En Mi Gente se caracterizan por ofrecer un caldo con sabor casero.freddy briones

    Su caldo de bola clásico cuesta $6,99, mientras que el de camarón alcanza los $9,50. Los platos son generosos, pensados para compartir, y pueden acompañarse con arroz si el hambre es grande. Además, cuentan con un menú variado de más de siete sopas, lo que convierte al local en un destino ideal para quienes buscan variedad y sabor hogareño.

    RELACIONADAS

    Los horarios de atención son amplios: en Vía a la Costa, de lunes a sábado de 08:30 a 22:00 y domingos hasta las 20:00; en Urdesa, de lunes a domingo de 08:30 a 19:00. La propuesta de Mi Gente se centra en la abundancia y el sabor casero, con sopas que evocan la mesa familiar y el calor del hogar. En redes sociales están como @migente_ec

    Lo Nuestro: tradición elevada a mantel

    En Víctor Emilio Estrada 903-A, entre Higueras e Ilanes, se encuentra Lo Nuestro, un restaurante que desde hace 30 años ha buscado elevar la cocina ecuatoriana a un nivel de mantel, sin perder la esencia de sus recetas tradicionales. Fundado por un chileno y un uruguayo enamorados de la gastronomía local, este espacio convirtió el caldo de bola en uno de sus platos más representativos.

    lo nuestro
    La preparación del caldo de bola en Lo Nuestro se distingue por técnicas tradicionales.freddy briones
    Escapadas

    Guayaquil: tres restaurantes que combinan comida y espectáculo

    Leer más

    Su menú ofrece el caldo de bola clásico a $11,87, además de versiones rellenas de cangrejo y camarón. Aunque no incluye acompañantes, la contundencia del plato lo hace suficiente por sí mismo, aunque los clientes pueden pedir arroz o cocolón adicional.

    La preparación se distingue por técnicas tradicionales: sofrito intenso, cocción lenta y el uso de ingredientes de primera calidad como lomo fino y pasta de maní hecha en casa. La masa de verde combina lo crudo rallado con lo cocinado majado, logrando una textura perfecta. El resultado es un caldo que mezcla lo dulce y lo salado, con un sabor auténtico que se mantiene intacto desde hace décadas.

    RELACIONADAS

    Los clientes destacan la sazón casera y la constancia en la preparación. Muchos aseguran que el sabor es el mismo que probaron hace 10 o 15 años, lo que convierte a Lo Nuestro en un lugar de nostalgia y tradición. En redes sociales están como @lonuestro.gye.

    Para leer EXPRESO sin restricción, SUSCRÍBETE AQUÍ

    TAGS

    Las Últimas Noticias

    1. Décimos acumulados o mensuales: cuál conviene más y por qué

    2. Lluvias provocan inundación en Posorja

    3. Autoridades buscan salidas en Carchi ante arancel del 50 % a Colombia

    4. Dónde comer caldo de bola en Guayaquil: tradición y sabor en tres locales

    5. Cancillería alerta por crisis en Medio Oriente: esto dijo Ecuador ante los ataques

    LO MÁS VISTO

    1. Juez rechaza demanda por retrasos en devolución del IVA a grupos vulnerables

    2. Rechazan demanda por devolución del IVA: ¿qué vías legales quedan para jubilados?

    3. Caso devolución del IVA pasa a la Corte Provincial: qué puede cambiar en apelación

    4. ¿Se escuchará la voz de jubilados? Acción de protección por devolución del IVA es hoy

    5. K-dramas en Netflix: Tres recomendaciones que te enamorarán en marzo de 2026

    Te recomendamos