Dónde comer caldo de bola en Guayaquil: tradición y sabor en tres locales

El caldo de bola es un plato tradicional ecuatoriano que encanta el paladar de muchos

Guayaquil es una ciudad que se saborea en cada esquina, y uno de sus platos más emblemáticos es el caldo de bola, esa sopa contundente que mezcla tradición, sazón y memoria familiar. Tres restaurantes han convertido este plato en su bandera y lo ofrecen con estilos distintos, pero siempre con el mismo objetivo, brindar un plato de calidad y lleno de sabor. Aquí te contamos dónde encontrarlos, cuánto cuesta disfrutar de sus caldos y por qué se han convertido en los favoritos de la gastronomía guayaquileña.

El Jardín: tradición que atraviesa generaciones

Ubicado en la esquina de Chimborazo y Venezuela, el restaurante El Jardín es un verdadero referente gastronómico de Guayaquil. Con 44 años de historia, este local ha convertido el caldo de bola en su plato insignia, al punto de organizar festivales anuales con versiones innovadoras como el caldo de bola molecular, de cangrejo o de mariscos.

El caldo de bola es el plato estrella del restaurante El Jardín en el centro sur de Guayaquil. freddy briones

Su horario de atención es de lunes a domingo, de 08:15 a 15:45, y su menú ofrece dos opciones destacadas: el caldo de bola tradicional a $5,85, y el caldo de bola mar y tierra a $7,85, con bola rellena de carne de res y un caldo enriquecido con camarones, calamar y pescado. Los clientes suelen acompañarlo con arroz, cocolón, aguacate e incluso huevo duro, creando combinaciones únicas que reflejan el gusto de los llamados 'Jardín Lovers'.

El secreto de su éxito está en la calidad de los ingredientes: el maní tostado y molido en casa, el relleno de carne preparado durante cuatro horas y un refrito que garantiza sabor intenso. Tres generaciones de clientes han mantenido viva esta tradición, consolidando al Jardín como un ícono de la cocina ecuatoriana. En redes sociales están como @restaurant.eljardin.

Mi Gente: sabor familiar y sopas abundantes

Con dos sucursales: una en Vía a la Costa, km 14, Costalmar Shopping, y otra en Urdesa, Circunvalación Sur y Todos los Santos, Mi Gente nació del sueño de una pareja que quiso crear un restaurante familiar con comida casera y abundante.

En Mi Gente se caracterizan por ofrecer un caldo con sabor casero. freddy briones

Su caldo de bola clásico cuesta $6,99, mientras que el de camarón alcanza los $9,50. Los platos son generosos, pensados para compartir, y pueden acompañarse con arroz si el hambre es grande. Además, cuentan con un menú variado de más de siete sopas, lo que convierte al local en un destino ideal para quienes buscan variedad y sabor hogareño.

Los horarios de atención son amplios: en Vía a la Costa, de lunes a sábado de 08:30 a 22:00 y domingos hasta las 20:00; en Urdesa, de lunes a domingo de 08:30 a 19:00. La propuesta de Mi Gente se centra en la abundancia y el sabor casero, con sopas que evocan la mesa familiar y el calor del hogar. En redes sociales están como @migente_ec

Lo Nuestro: tradición elevada a mantel

En Víctor Emilio Estrada 903-A, entre Higueras e Ilanes, se encuentra Lo Nuestro, un restaurante que desde hace 30 años ha buscado elevar la cocina ecuatoriana a un nivel de mantel, sin perder la esencia de sus recetas tradicionales. Fundado por un chileno y un uruguayo enamorados de la gastronomía local, este espacio convirtió el caldo de bola en uno de sus platos más representativos.

La preparación del caldo de bola en Lo Nuestro se distingue por técnicas tradicionales. freddy briones

Guayaquil: tres restaurantes que combinan comida y espectáculo Leer más

Su menú ofrece el caldo de bola clásico a $11,87, además de versiones rellenas de cangrejo y camarón. Aunque no incluye acompañantes, la contundencia del plato lo hace suficiente por sí mismo, aunque los clientes pueden pedir arroz o cocolón adicional.

La preparación se distingue por técnicas tradicionales: sofrito intenso, cocción lenta y el uso de ingredientes de primera calidad como lomo fino y pasta de maní hecha en casa. La masa de verde combina lo crudo rallado con lo cocinado majado, logrando una textura perfecta. El resultado es un caldo que mezcla lo dulce y lo salado, con un sabor auténtico que se mantiene intacto desde hace décadas.

Los clientes destacan la sazón casera y la constancia en la preparación. Muchos aseguran que el sabor es el mismo que probaron hace 10 o 15 años, lo que convierte a Lo Nuestro en un lugar de nostalgia y tradición. En redes sociales están como @lonuestro.gye.

Para leer EXPRESO sin restricción, SUSCRÍBETE AQUÍ