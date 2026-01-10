Ruta fit en Guayaquil: 4 opciones para comer rico y sin culpa desde enero

La oferta de comida saludable es variada y cuenta con opciones al gusto de cada paladar.

La llegada del nuevo año trae consigo la motivación de adoptar hábitos más saludables, y Guayaquil no se queda atrás. La ciudad se ha convertido en un epicentro de propuestas gastronómicas que buscan demostrar que comer bien no significa renunciar al sabor. Estos son cuatro locales que han conquistado a los comensales con menús balanceados, frescos y llenos de energía positiva.

Smoothie House: frescura que se disfruta todos los días

Smoothie House se ha consolidado como un espacio relajado y práctico, con locales en Salinas y Samborondón. Su filosofía es clara: comer bien debe sentirse fácil y agradable, como una pausa ligera en medio de la rutina. Por eso, cada visita se convierte en una experiencia fresca y deliciosa, ideal para quienes buscan opciones rápidas pero equilibradas.

El menú incluye smoothies naturales, bowls, wraps, ensaladas y snacks saludables, pensados para distintos estilos de vida. Ya sea después de entrenar, en medio de la jornada laboral o como un desayuno energético, Smoothie House ofrece alternativas que combinan sabor y nutrición. Sus precios rondan desde los $2 hasta los $10, lo que los hace accesibles dentro del segmento saludable.

Lo que realmente los diferencia es la energía positiva que transmiten a través de sus espacios y servicio. Abren todos los días de 07:00 a 22:00, convirtiéndose en una opción confiable y constante. En Instagram los puedes encontrar como @smoothiehouse_ec donde ofrecen servicio de delivery y pick up. Más que un lugar para comer, Smoothie House busca que cada cliente se vaya con una sensación de bienestar, reforzando la idea de que la comida saludable también puede ser una experiencia emocional.

Prot Inn: alimentación del futuro

Prot Inn ha revolucionado el concepto de comida saludable en Ecuador. Con diez locales en ciudades como Guayaquil, Samborondón, Daule y Quito, su propuesta se centra en demostrar que comer consciente no tiene por qué ser aburrido ni restrictivo. Su lema es claro: “alimentación del futuro”, con más proteína, cero azúcar y opciones sin gluten.

Entre sus platos más populares destacan las quesadillas Chicken n Beans, los postres saludables como el carrot cake y el cheesecake de frutilla, además de shakes de proteína en sabores innovadores como Cloudy Blueberries y Cookie Protein Shake. Los precios varían entre $7 y $12 para platos fuertes, $4 a $6 para postres y $3 a $6,50 para bebidas, lo que los convierte en una opción versátil para cualquier momento del día.

Además de su variado menú, Prot Inn ofrece opciones para dietas específicas como keto, vegetarianas y veganas. Sus locales atienden de 08:00 a 22:00 y cuentan con servicio de delivery en las principales plataformas, además los puedes encontrar en Instagram como @prot.inn Lo que los diferencia es que no venden “comida de dieta”, sino platos que realmente provocan, con un enfoque consciente y procesos cuidados que garantizan sabor y nutrición.

Kawka: waffles icónicos y opciones balanceadas

Con 14 años de experiencia, Kawka es reconocida por tener los mejores waffles de Guayaquil. Sus locales en Samborondón, Vía a la Costa y próximamente en el nuevo terminal terrestre ofrecen un ambiente perfecto para compartir con amigos o familiares. La cafetería combina tradición y frescura, con un menú que va mucho más allá de los waffles.

Entre sus opciones saludables destacan los waffles de avena que son la estrella de Kawk, el açaí bowl, el yogurt parfait, el tigrillo y las tortillas de verde, además de ensaladas, bowls y sánduches para el almuerzo. Sus bebidas incluyen smoothies y jugos 100% naturales, con la posibilidad de añadir proteína vegetal para potenciar su valor nutricional. Los precios oscilan entre $2 y $8, lo que los hace competitivos frente a otras cafeterías.

Kawka se diferencia por el uso de ingredientes frescos y orgánicos, evitando productos artificiales y dañinos. Desde sus inicios en 2011, su enfoque ha sido brindar productos conscientes para el bienestar de sus clientes. Además, cuentan con promociones como su loyalty card digital, que premia a los clientes fieles con waffles gratis. Sus horarios varían según el local, pero en general atienden desde las 07:30 hasta las 22:00, con servicio de delivery en Uber Eats, Rappi y Pedidos Ya, en Instagram los puedes encontrar como @kawk.ecuador.

Pura Vie Coffee Bar: salud integral con sabor casero

Ubicado en Plaza Ceibos, Pura Vie Coffee Bar nació de la necesidad de ofrecer comida saludable que fuera realmente rica y accesible. Su fundadora, chef y nutricionista, buscó crear un espacio donde comer bien no significara sacrificar sabor ni pagar precios elevados. El resultado es un lugar que combina balance, frescura y un ambiente acogedor.

Su menú incluye desayunos y almuerzos variados como sánduches, bolón, tigrillo, waffles de avena y yuca, motepillo y tortillas rellenas, además de bowls de ensaladas. También cuentan con opciones keto y veganas, y una propuesta amplia de café que incluye preparaciones frías y calientes, además de su famosa limonada de café endulzada con stevia. Los precios van de $5 a $12, con combos y promociones por temporada.

Lo que distingue a Pura Vie es su enfoque en la salud integral. Creen en la alimentación real, inclusiva y sostenible, sin dietas extremas ni menús restrictivos. Para ellos, comer saludable es un hábito disfrutable y compartido. Su horario es de lunes a sábado de 08:00 a 18:00 y domingos de 08:30 a 14:30, con promociones como el 2x1 en café los lunes y descuentos en cócteles de café durante la semana. En Instagram los encuentras como @puraviecafe.

