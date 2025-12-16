Asia encuentra su lugar en cuatro cuadras del centro de Guayaquil

La gastronomía china tradicional atrae a foráneos que buscan sabores de casa y a guayaquileños que buscan nuevas experiencias

Despensas. En lo que se denominará Barrio Chino, varios locales expenden productos gastronómicos asiáticos que son adquiridos por extranjeros y ecuatorianos.

Por lo general, el ecuatoriano asocia la comida china con el wantán, el chaulafán y el tallarín salteado. Sin embargo, esta oferta corresponde a una fusión chino-ecuatoriana. Hoy, en el corazón de Guayaquil, la ciudadanía ya puede degustar una mayor variedad de platos de la gastronomía asiática.

Pescado en vinagre, camarones a la sal y pimienta, carne de res hervida, langostinos picantes, fideos con pechuga de res, sopa de pollo, rollo de fideos al vapor, empanadas fritas, pan de chancho, dorayaki y cheesecake son apenas algunos de los platos que se suman a la oferta culinaria.

¿Dónde se puede degustar platos típicos chinos?

La ruta gastronómica comprende cuatro cuadras a lo largo de la calle Sucre, desde Boyacá hasta Pichincha, donde se levantará el Corredor Turístico Multicultural Asiático, conocido como el Barrio Chino, en pleno centro de la ciudad.

Jaime Wong, presidente del Comité del Barrio Chino de Guayaquil, explica que la diversificación de la propuesta culinaria china responde a la disponibilidad de ingredientes tradicionales. “Ahora en Guayaquil hay locales que venden condimentos, fideos, salsas y encurtidos propios de la cocina asiática”, dice.

Tiendas de abasto

En el centro existen al menos tres tiendas especializadas. Una de ellas es Ye’s Market, ubicada en la calle Pichincha, entre Sucre y República de Guayaquil (antes 10 de Agosto). Allí se abastecen comerciantes foráneos de productos chinos importados.

Roberto Torres, encargado de Ye’s Market, indica que el 80 % de sus consumidores son asiáticos, quienes suelen comprar al por mayor. No obstante, los ecuatorianos también acuden con frecuencia. Entre los productos más demandados por ellos están los fideos, los polvos para preparar tapioca, los tés y la comida instantánea.

En este local, Wong resalta una de las bebidas tradicionales de China que se comercializan: Jia Duo Bao. “Estos productos hacen que los chinos se sientan como en casa, porque pueden encontrar incluso caramelos”, explica, y sostiene que también son bien recibidos por la población guayaquileña.

La mayor parte de nuestros clientes son dueños de restaurantes y hoteles chinos. Ellos vienen en busca de bebidas similares a las gaseosas, pero son a base de tés. Roberto Torres Encargado de Ye’s Market

Esa apertura a nuevos sabores es precisamente lo que motiva a ciudadanos como Nadia Moreno. A la guayaquileña le encanta recorrer estos espacios para probar propuestas distintas. “He visto tantas series chinas y coreanas que sueño con comer lo que comen los protagonistas: esos pasteles de crema, esas sopas picantes… Uf, sueño con ellos. Por eso, cada semana voy a estos lugares. Me parece increíble que en el centro haya cada vez más esta fusión de comida y negocios chinos. Eso es cultura”.

Este creciente interés ciudadano ya ha sido evidenciado en reportajes recientes. Días atrás, EXPRESO dio a conocer cómo las calles Eloy Alfaro y Chile acogen cada vez más negocios chinos, una presencia que es valorada de forma positiva por quienes transitan y viven en el centro.

Variedad de platos

En la misma cuadra donde se encuentra Ye’s Market, pero hacia el lado de la calle Sucre, está el chifa Tang. Allí no solo se vende la comida tradicional que consume el guayaquileño, sino que también se preparan platos caseros chinos más demandados por la comunidad asiática, como gallina con hongos y tortas de carne.

Restaurantes. A lo largo de la calle Sucre, desde la Boyacá hasta Pichincha, los locales gastronómicos ofrecen diversos platos de la comida china a los comensales. Miguel Canales León

La venta de productos de este tipo ha permitido diversificar la oferta gastronómica china y preparar más platos, tanto para la comunidad china como para los guayaquileños. Jaime Wong Presidente del Comité del Barrio Chino de Guayaquil

Al virar la cuadra, en la calle Sucre, entre Pedro Carbo y Pichincha, se encuentra el restaurante Lin. Según Wong, este local se especializa en distintos tipos de aguados chinos. “Son muy buenos y lo más probable es que al público ecuatoriano le guste mucho su sabor”, afirma.

En este restaurante, los comensales también pueden degustar empanadas fritas y caldo de wantán, cuya preparación es más cercana a la tradicional china, explica Wong. Este, añade, difiere del que él ofrece en su restaurante Asia, ubicado en la calle Sucre, entre Chile y Pedro Carbo.

A la guayaquileña Rebeca Prieto le agradó la experiencia. Probó el aguado de cerdo y quedó satisfecha. “Su sabor es diferente al ecuatoriano. Me gustó mucho”, confiesa.

Al cruzar la calle Chile, en Sucre hay tres locales de abastos. A diferencia del primero, en estos se expenden diversos tipos de proteínas congeladas y vegetales chinos frescos.

Gastronomía. Por lo general el ecuatoriano degusta de la comida fusión china-ecuatoriana, pero en el mismo restaurante también se ofrece alimentos autóctonos de China. Miguel Canales León

Siempre paso por este sector y hoy me atreví a entrar porque hace unos días mi cuñada, en casa, nos dio a probar estos dulces. Hoy llevo varios dulces para comer en familia. Alex Salazar Ciudadano

Wong señala que varios ciudadanos chinos cultivan estas legumbres, algunas en la Sierra y otras en la Costa, incluida la papa china. “Esto ha permitido que ahora puedan preparar más platos”. Además, se comercializan panes congelados y distintos condimentos asiáticos.

Pastelería china

Más adelante, en la misma calle Sucre, entre Chimborazo y Boyacá, funciona una dulcería china. Su propietario, Leonardo Li, se especializa en la elaboración de panes chinos, rellenos de carne o cremas.

Hasta allí acudió Alex Salazar, para comprar cakes de queso y piña. Él disfruta probar nuevos alimentos, por lo que también decidió llevar pan de chancho. “Me dicen que es bueno. Voy a probarlo. Es una nueva experiencia”, comenta.

Feria. El Comité del Barrio Chino realizará este 19 y 20 de diciembre la primera edición del mercado chino nocturno en la calle Sucre, entre Simón Bolívar y Boyacá, con una propuesta de sabores, luces y colores.

