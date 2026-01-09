Donald Trump y María Corina Machado: ¿qué pactarían en su reunión en Washington?

El presidente de EE.UU. ha anunciado que recibirá a opositora venezolana "la semana que viene"

Foto del 30 de julio de 2024 de la líder opositora María Corina Machado junto al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, durante un acto en Caracas (Venezuela).

El anuncio de una próxima reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha generado expectación política a nivel internacional. El encuentro —confirmado por Trump, quien dijo estar “impaciente” por saludarla en Washington la próxima semana— se da en un contexto determinante para el futuro de Venezuela y la región.

La cita se produce poco después de una intervención militar estadounidense que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro, y en medio de una nueva etapa de relaciones entre Caracas y Washington.

Aunque Trump ha expresado su interés por reunirse con Machado —e incluso bromeó sobre aceptar el Nobel de la Paz que ella ganó— el mandatario también ha sido crítico con su liderazgo, afirmando que no cuenta con suficiente “apoyo ni respeto” dentro de Venezuela para gobernar.

Temas centrales del posible pacto

La transición política en Venezuela. Machado, símbolo de la oposición venezolana, ha promovido la necesidad de elecciones libres y la restauración de un gobierno democrático legítimo en su país. El premio Nobel de la Paz que recibió por su lucha contra la dictadura chavista le otorga un peso moral que podría influir en cualquier hoja de ruta política en Caracas. Aunque Trump ha señalado que Venezuela “debe ser reconstruida” antes de pensar en comicios, un acuerdo con Machado podría incluir condiciones para facilitar un calendario electoral creíble y supervisado internacionalmente.

Rol de Estados Unidos en la reconstrucción. La administración de Trump ha planteado proyectos de reconstrucción económica en Venezuela, en particular vinculados al sector petrolero, clave para la economía. Un pacto con Machado podría contemplar la participación conjunta de Estados Unidos y la oposición en la reactivación del sector energético con garantías para una gestión más transparente y abierta a inversión extranjera. Este punto también vincula intereses económicos estadounidenses con la estabilidad política venezolana.

Derechos humanos y liberación de presos políticos. El tema de los derechos humanos y la excarcelación de presos políticos ha sido un eje importante de la oposición venezolana. Trump ha celebrado recientemente la liberación de varios detenidos tras la intervención, algo que podría ampliarse con la cooperación de Machado y condicionarse a progresos sustantivos en materia de libertades civiles en Venezuela.

La imagen internacional de Estados Unidos. Para Trump, el encuentro representa una oportunidad para reforzar su perfil internacional en un momento de tensiones geopolíticas. La figura de Machado y su Nobel de la Paz ofrecen un marco simbólico que Washington podría capitalizar para mostrar un compromiso con la democracia, aunque el mandatario ha sido criticado por su enfoque pragmático centrado en intereses estratégicos más amplios en la región.

Un encuentro con expectativas y contradicciones

El posible pacto entre Trump y Machado, lejos de ser un simple saludo protocolario, podría convertirse en un punto de inflexión para el futuro de Venezuela.

Combinar los intereses estadounidenses de estabilidad e influencia con las aspiraciones democráticas y éticas de la oposición venezolana será, sin duda, uno de los desafíos clave de la conversación en Washington.

Machado afirmó en una entrevista que le gustaría entregar el Nobel a Trump por su empeño en devolver la democracia a Venezuela.

"He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor", comentó luego Trump.

Sin embargo, en Oslo, el Instituto Nobel declaró que es imposible transferir el premio.

"Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otra persona", declaró a la AFP el portavoz del instituto, Erik Aasheim.

