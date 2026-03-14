La cantante lojana Alemica inicia su etapa solista con el sencillo “Detrás

La cantante también ha compartido escenario con el colombiano Carlos Vives, uno de sus referentes musicales

En su propuesta musical conviven influencias del pop latino con el rock en español.

“¿Detrás de esto qué había? Solo una fantasía, un juego nada más… ¿qué hay detrás?”. Esas preguntas y reflexiones atraviesan Detrás, el más reciente sencillo de la cantautora Alemica, una canción pop que aborda las relaciones que quedaron en el terreno del “casi algo”, las promesas incumplidas y las emociones que permanecen sin respuesta.

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El tema es especialmente importante, pues marca el inicio de su proyecto como solista y abre un nuevo momento en la trayectoria musical de la artista.

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Alemica -nombre artístico de Alejandra Villavicencio- creció en Loja, una ciudad con una larga tradición musical, reconocida por la presencia de orquestas, bandas y festivales. En su familia, la música también estuvo presente desde muy temprano.

“Mi bisabuelo era cantante y guitarrista del pueblo donde nació. Yo crecí viéndolo ir con su guitarra a todas las reuniones y animar las fiestas cantando. Mi papá, asumo que por esa misma influencia, ama la música y es aficionado a la guitarra”, explica con naturalidad.

El entorno también influyó en ese acercamiento inicial. “En Loja todo el mundo tiene una guitarra en su casa, un piano. Entonces yo creo que es desde la raíz, desde la ciudad en la que vengo, donde empecé a interesarme por la música”, añade.

Una vida sobre el escenario

Risueña, la cantante recuerda su primera experiencia sobre un escenario: tenía cinco años y participó en un concurso escolar en interpretando la canción La mochila azul. “Nadie en mi familia sabía que yo cantaba, entonces mis papás se sorprendieron muchísimo”, narra.

Con los años participó en distintos concursos y programas de talento, entre ellos Ecuador Tiene Talento y La Voz Ecuador, espacios en los que continuó desarrollando su experiencia frente al público. También formó parte de la agrupación La Nota Music Band, etapa en la que comenzó a acercarse a la composición y a la producción musical.

“Con La Nota empecé a escribir canciones y encontramos espacios para cantar semana a semana, pero eso se terminó cuando llegó la pandemia”, dice. No obstante, retomó la composición tiempo después, mientras realizaba un viaje por Sudamérica. En ese trayecto -recordando experiencias personales y conversaciones con amigas y conocidas- tomó nuevamente la pluma y comenzó a dar forma a Detrás.

Cantar con Carlos Vives

En su propuesta musical conviven influencias del pop latino con referencias de artistas que marcaron su escucha desde la infancia. Entre ellos menciona a Juanes, a Juan Luis Guerra y a su ídolo, el cantante colombiano Carlos Vives.

La artista logró cantar junto a Carlos Vives durante un concierto en Cuenca. Cortesía

“Desde chiquita amaba a Carlos Vives, era mi artista favorito. Me gustaba mucho cómo su música exploraba los sonidos tradicionales de su país, de su tierra. Él me inspiró a ir buscando otros sonidos dentro del pop”, cuenta.

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Ese vínculo con la música de Vives se transformó más adelante en una experiencia sobre el escenario. Tras publicar varios videos en redes sociales para llamar la atención del artista colombiano -que terminaron por viralizarse- logró cantar junto a él durante un concierto en Cuenca. “Fueron seis meses de hacer videos todos los días. Cuando me dieron la noticia lo sentí como el logro más increíble de mi vida”.

Aunque una semana antes del concierto tuvo que ser operada de apendicitis, recuerda ese momento como un episodio muy significativo dentro de su recorrido musical. “Siento que fue una presentación en la cual no pude dar mi cien por ciento porque estaba recién operada, pero fue algo increíble que sin duda volvería a repetir”.

Nuevos temas en camino

Detrás se encuentra disponible en plataformas digitales y forma parte de un proyecto que continuará con nuevos lanzamientos durante los próximos meses, con canciones que mantendrán la línea narrativa del sencillo.

“Lo que se viene son muchas más canciones que cuentan historias que conecten con la gente, historias que a veces nos pasan y tenemos esa vergüencita de admitirle a los demás”, señala.

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