Kiruba y Kudai se reencuentran con el público ecuatoriano antes de su concierto

Durante el encuentro, ambas bandas destacaron el carácter especial del espectáculo que ocurre hoy en Guayaquil

Las agrupaciones Kiruba y Kudai ofrecieron el 13 de marzo una rueda de prensa en el Hilton Colón Guayaquil, como antesala del concierto conjunto que presentarán este sábado a las 20:00 en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

La despedida de Kiruba

Durante el encuentro, ambas bandas destacaron el carácter especial del espectáculo, que reunirá a dos grupos que marcaron la adolescencia de una generación en Latinoamérica. Por parte de Kudai estuvieron Bárbara, Tomás, Nicole y Pablo, mientras que Kiruba estuvo representada por Diana, Mariela, Cecilia y Gabriela, quienes regresan al país con su gira de despedida “La última vez”.

Consultados sobre cómo habría sido su historia si hubieran debutado en la era del streaming, los músicos bromearon: “Sería muy distinto… probablemente seríamos influencers”. Más allá de la broma, coincidieron en que el éxito en la industria depende de hacer música con honestidad y mantener los pies en la tierra.

La rueda de prensa fue inédita. Es la única ocasión en que Gabriela Villalba ha cantando con sus dos agrupaciones. Freddy Rodríguez

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Uno de los momentos destacados fue la intervención de Gabriela Villalba, quien ha formado parte de ambas agrupaciones. La artista recordó que comenzó su carrera con Kiruba tras el reality Popstars y que posteriormente se integró a Kudai. “A veces no puedo creer que haya tenido la oportunidad de trabajar con estas dos bandas”, comentó.

Kudai tiene nuevos temas

Kudai también habló de su nueva etapa musical y adelantó que canciones como ‘Harakiri’ y ‘Karma’ formarán parte de un próximo disco. El grupo explicó que el concepto de Harakiri simboliza una transformación artística y el inicio de una nueva etapa.

Ambas bandas confirmaron además que el concierto incluirá sorpresas y posibles momentos compartidos en el escenario. El espectáculo reunirá nostalgia, nuevas canciones y el encuentro entre dos historias del pop latino de los años 2000 frente al público ecuatoriano.

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