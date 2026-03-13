Kiruba vuelve a Quito y Guayaquil: “Cuando estamos juntas pasa algo mágico”

El grupo de pop ecuatoriano regresa para un último show junto al grupo Kudai. Así ven su nueva etapa de vida

Han pasado más de dos décadas desde que Ecuador vio nacer a Kiruba frente a las cámaras de Popstars, el programa de Teleamazonas que en 2002 convirtió a cinco jóvenes cantantes en un fenómeno musical.

Desde entonces, sus canciones, coreografías y estética pop quedaron grabadas en la memoria de una generación que creció con el grupo. Aún hoy, Kiruba mantiene el récord de ser la agrupación ecuatoriana que más discos ha vendido en el país, con un triple disco de platino.

Expreso Playlist: Kiruba y su ‘Cumbia del olvido’ como despedida musical Leer más

Pero el tiempo llevó a sus integrantes por caminos distintos luego de su separación en 2004. Mariela Nazareno vive en Alemania; Gabriela Villalba, en Australia; Cecilia Calle, en Estados Unidos; Diana Rueda, en Quito; y María José Blum, en Guayaquil. La distancia geográfica transformó sus vidas, pero no borró el vínculo que construyeron juntas en el escenario.

El grupo vivió un primer reencuentro en 2016, una reunión que despertó la nostalgia de su público con nuevas canciones y confirmó que la química entre ellas seguía intacta. Años después, ese mismo sentimiento volvió a cobrar fuerza cuando Kiruba regresó a los escenarios en 2024, recordando que su historia todavía ocupa un lugar especial en la memoria musical del país.

Ahora, ese lazo vuelve a activarse una vez más. Kiruba se reúne nuevamente para cantar junto al grupo chileno Kudai (integrado también por Gabriela Villalba junto a Pablo Holman, Tomás Manzi, Bárbara Sepúlveda y Nicole Natalino) en dos conciertos especiales: el 12 de marzo en Quito y el 14 de marzo en Guayaquil.

Si bien es un esperado regreso, el encuentro reúne a estas cinco mujeres que todavía logran recrear la misma energía cuando vuelven a cantar juntas. Porque, como ellas mismas dicen, cuando Kiruba se reúne, “sigue pasando algo mágico”.

Vuelve con espíritu pop

Para este reencuentro, el grupo quiere recuperar uno de los elementos que definió su identidad en los años del boom pop: las coreografías. Cecilia Calle explica que el objetivo es mostrar al grupo con una propuesta escénica más completa. “Retomarlas era algo pendiente y ahora queremos hacerlo bien con un grupo de bailarines”, comenta.

Más de dos décadas después de su aparición en Popstars, las integrantes aseguran que todavía sienten orgullo de que sus canciones sigan presentes en la memoria del público. Gabriela destaca que el paso del tiempo no ha borrado ese vínculo con la audiencia.

Las nuevas versiones de sus temas, como la versión punk de Mirando como un bobo de Nika Turbina, la reciben con interés. Para Diana, estas reinterpretaciones demuestran que la música de Kiruba sigue viva.

Lejos de los escenarios, el pasado pop a veces reaparece en su vida cotidiana. Mariela Nazareno cuenta que en Alemania descubrieron su carrera durante una entrevista laboral, mientras que Villalba vivió algo similar en su oficina en Australia. “Hoy mis mejores amigas del trabajo están aquí viendo mi faceta de artista”.

En casa, María José Blum dice que sus hijos han ido descubriendo esa faceta de su vida a través de las canciones del grupo.

Kiruba posa en el hotel Dann Carlton de Quito Peter Santos @peter 4_7// Cortesía

El milagro de volver

¿Cómo viven este reencuentro después de tantos años y con sus vidas en países distintos?

Gabriela: Se siente como un milagro. No ha sido fácil por los horarios, las distancias y la vida de cada una, pero se pudo. También sentimos mucho cariño del público y muchas ganas de volver a conectar.

Mariela: Para mí es muy emotivo. Después de tantos años en Alemania, volver a Ecuador por Kiruba tiene un significado muy especial. No vuelvo solo de visita, sino por algo que sigue siendo parte de mí.

¿Volver a estar juntas se vive desde la nostalgia o desde el presente?

Mariela: Hay nostalgia, pero también algo muy presente. Cuando nos reunimos, parece que el tiempo no hubiera pasado. Todo vuelve de una forma muy natural.

Gabriela: Cuando estamos juntas sigue pasando algo mágico. Cada una aporta algo distinto y eso hace que todo funcione. No es solo recordar, también es volver a vivirlo desde lo que somos hoy.

En Guayaquil quedó la sensación de que la presentación de 2024 supo a poco. ¿Cómo lo vivieron ustedes?

Cecilia: Nos quedamos con ganas de más, igual que la gente. Era un festival y teníamos un número limitado de canciones, no un concierto completo de Kiruba. Entendemos la expectativa del público, pero no dependía de nosotras alargar el show.

Diana: También queríamos dar más. Por eso quedó tan fuerte la idea de volver a Guayaquil con un concierto como la ciudad se merece.

¿Quién impulsó esta nueva reunión?

Cecilia: María José siempre empuja mucho al grupo, pero esta vez Gabi también fue clave para alinear las agendas de Kiruba y Kudai.

Gabriela: Esta vez las cinco queríamos que pasara. Después de 2024 sentimos que todavía había algo pendiente con el público y quería reunir a mis dos bandas. Es un sueño.

Kiruba surgió del reality show Popstar. Peter Santos @peter 4_7// Cortesía

Todavía son popstars

¿Qué significa vivir fuera del país y seguir cargando con esa identidad artística?

Mariela: Significa mucho. Estar fuera no es fácil, pero la música sigue acompañándote. Volver con Kiruba también es reconectarme con mi identidad.

Diana: Considero que vivir en el extranjero te permite empezar de cero y puede ser liberador, pero también duro. Lo artístico no desaparece, sigue siendo parte de una.

Han dicho que esta podría ser “la última vez”. ¿Lo sienten así?

Gabriela: Sí, por cómo está nuestra vida hoy. Reunir a Kiruba implica mover demasiadas piezas: países, familias, trabajos, hijos. Por eso lo vivimos como una despedida.

Diana: Aunque una nunca sabe qué puede pasar más adelante, en este momento sí sentimos que es un cierre hecho con cariño y gratitud.

¿Ese cierre se vive con tristeza?

Gabriela: Sí, pero también con paz. Es mejor quedarnos con un recuerdo bonito y hacer esto bien.

Mariela: Para mí también es una forma de renacer. Cerrar una etapa con Kiruba no significa apagar lo artístico.

También hablaron del esfuerzo que implica para una mujer salir de casa por un proyecto como este.

Mariela: Sí, porque es real. Cuando una mamá se va, se mueve toda una estructura. Eso también forma parte del esfuerzo detrás de este regreso.

Gabriela: A veces desde afuera parece sencillo reunirse a cantar, pero detrás hay una logística familiar, emocional y económica muy grande.

Kudai y Kiruba se unen en un concierto único: fecha, precios y detalles Leer más

¿Qué pasa con Baila la luna, que no está en plataformas?

Diana: No tenemos los derechos de ese disco. La opción sería regrabarlo, pero eso requiere tiempo, dinero y organización. Por ahora no es viable.

¿Cómo miran hoy a la Kiruba que nació en Popstars en 2002?

Gabriela: Con mucho cariño. Ecuador nos vio crecer desde el inicio y eso no se olvida.

María José: Por eso cada regreso tiene tanta carga emocional. No es solo volver a cantar, es reencontrarse con una parte importante de nuestra vida y también de la del público.

¿Qué esperan que sienta la gente al verlas juntas otra vez?

Gabriela: Que cante, que recuerde y que se emocione.

Diana: Y que sepa que esto lo hacemos con gratitud.

Mariela: Queremos dejarlo todo en el escenario y que sea una noche para recordar.

Créditos: Fotografía: Peter Santos @peter 4_7 | Sebastián Rojas @naitsabes_ph | Mauricio Ortiz @maotaz593 de @heartuio. Producción: Alejandra Cereceda. Maquillaje y peinado: Augusto Reavi (IG: @augusto_reavi) Deidi Beauty Center (IG: @deidipeluqueria) Ricardo Soto y Marko González. Estilismo: Ramiro Sarria (IG: @rami_sarria) e Indie Gallery Magazine (IG: @indie_gallery_magazine). Vestuario: María Gabriela Rios (IG: @mydreamy.ec) Maya Diseño y Moda Reciclaje (IG: @mayamodareciclaje) y FreePassec diseño de autor (IG: @freepassec).

Locación: Hotel Dann Carlton Quito (IG: @danncarltonquito)

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!