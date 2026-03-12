Municipio de Guayaquil: designan encargados tras salida de Fernando Cornejo

El portal del Municipio muestra nuevos encargados en dos direcciones mientras aún no se definen cargos en empresas públicas

Fachada del Municipio de Guayaquil, centro de la ciudad.

El portal institucional del Municipio de Guayaquil refleja cambios en varias direcciones municipales luego de la salida de Fernando Cornejo, quien hasta inicios de marzo de 2026 ocupaba simultáneamente cargos estratégicos dentro de la administración local.

Una revisión realizada este jueves 12 de marzo de 2026 muestra que dos de las direcciones que estaban bajo su responsabilidad ahora aparecen con funcionarios encargados.

En la Dirección General de Gestión Ejecutiva, el sistema institucional registra como encargada a Marlier Teresa Ramírez Meneses.

Mientras tanto, en la Dirección General de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, el cargo figura actualmente bajo responsabilidad de David Vizueta Suárez.

Los cargos que ocupaba Fernando Cornejo

Antes de su salida del cabildo, Fernando Cornejo concentraba varias funciones de alto nivel dentro de la administración municipal.

El funcionario ocupaba simultáneamente cuatro cargos estratégicos dentro del Municipio de Guayaquil y sus empresas públicas, lo que lo convertía en una de las figuras más influyentes del equipo municipal.

Entre sus responsabilidades estaban:

Director General de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales

Director General de Gestión Ejecutiva

Presidente del directorio de Segura EP

Presidente de Circular EP, empresa municipal encargada de la gestión de residuos sólidos

Archivo. Fernando Cornejo durante un diálogo con EXPRESO. JOFFRE FLORES

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente quiénes asumirán la presidencia de los directorios de Segura EP y Circular EP.

Municipio de Guayaquil y los cambios tras la detención del alcalde

Estos movimientos administrativos se producen en medio de una reconfiguración interna en el Municipio de Guayaquil, tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez, hecho ocurrido hace aproximadamente un mes.

Desde entonces, Tatiana Coronel ha tomado el mando como alcaldesa subrogante y se han registrado cambios en varias direcciones municipales y en las cabezas de empresas públicas.

Uno de los casos recientes es el de la Dirección de Comunicación, donde ahora figura Pablo Ramírez.

A esto se suma la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM), donde Edgar Lupera fue posesionado el 11 de marzo como gerente general de la entidad.

Los cambios reflejan una etapa de ajustes dentro de la estructura administrativa del Municipio mientras se redefinen liderazgos en distintas áreas del gobierno local.

