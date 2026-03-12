¿Se dice “buen día” o “buenos días”? Esto aclaró la RAE

La Real Academia Española respondió a una duda frecuente: ¿se debe decir “buen día” o “buenos días”?

La Real Academia Española explica que “buen día” y “buenos días” son formas correctas de saludo.

A primera hora del día, casi todo comienza igual: una conversación corta que arranca con un saludo. Puede ser en persona, en la oficina o incluso en un mensaje de celular. Pero en ese gesto cotidiano aparece una duda lingüística que muchos se han planteado alguna vez: ¿es correcto decir “buen día” o la forma adecuada es “buenos días”?

La pregunta llegó hasta la Real Academia Española (RAE), organismo encargado de orientar el uso del idioma español. Como ocurre con muchas inquietudes sobre el lenguaje, la respuesta no es tajante: las dos formas son correctas, aunque su uso depende de factores culturales y geográficos.

En el mundo hispanohablante, el idioma no se expresa de la misma manera en todos los países. Esa diversidad explica por qué ciertas expresiones se vuelven más habituales en algunas regiones que en otras.

En varios países de América Latina es común utilizar “buen día” como saludo cotidiano.

¿Es correcto decir “buen día”?

Sí. La RAE indica que “buen día” es una fórmula válida para saludar por la mañana. Aunque no es la opción predominante en todos los lugares, su uso está plenamente aceptado dentro del español.

En España, por ejemplo, esta forma casi no se utiliza como saludo cotidiano. En cambio, en varios países de América Latina, como Ecuador, es común escucharla en conversaciones informales, mensajes de texto o interacciones laborales.

El uso del singular tiene una explicación lingüística. Según la academia, esta variante se consolidó en parte por la influencia de otras lenguas europeas que emplean estructuras similares. En italiano, por ejemplo, se dice “buongiorno”, mientras que en francés se usa “bonjour”, ambos en singular.

Esa cercanía cultural y lingüística ayudó a que la forma “buen día” ganara espacio en algunos países de América Latina.

“Buenos días”, la forma más extendida

Aunque ambas expresiones son correctas, “buenos días” sigue siendo la fórmula más utilizada dentro del español.

La RAE explica que el plural se consolidó por analogía con otras expresiones de cortesía que también se emplean en plural. Palabras como “gracias”, “saludos” o “felicidades” siguen ese mismo patrón dentro del idioma.

Por esa razón, “buenos días” suele percibirse como una expresión más tradicional o formal, especialmente en contextos institucionales o profesionales.

Una diferencia curiosa entre ambas formas

Además de la frecuencia de uso, existe otro detalle interesante. Mientras “buenos días” se utiliza casi exclusivamente como saludo, “buen día” también puede funcionar como despedida.

En varios países es habitual cerrar una conversación con frases como “que tengas buen día”, una fórmula que transmite cortesía y buenos deseos para el resto de la jornada.

Este tipo de matices muestra cómo el idioma español se adapta a las costumbres y formas de comunicación de cada comunidad.

